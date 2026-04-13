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ONDA: vers une transformation stratégique du statut juridique

by Challenge
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La future transformation de l’Office national des aéroports (ONDA) en société anonyme, examinée en Conseil du gouvernement, marque une étape clé dans la modernisation du secteur public marocain. Derrière ce changement de statut, se joue une évolution plus profonde.

Réuni le jeudi 9 avril dernier, le Conseil du gouvernement a examiné un projet de loi visant à transformer l’ONDA en société anonyme. Le texte a été présenté par le ministre du Transport et de la Logistique, conformément à l’ordre du jour publié par le Secrétariat général du gouvernement.

Dans les détails, cette réforme acte un changement de statut majeur pour l’ONDA, qui bascule ainsi du régime d’établissement public à celui de société anonyme à participation publique. Une évolution qui s’inscrit dans la dynamique plus large de transformation des grands opérateurs publics marocains, engagée ces dernières années afin de renforcer leur performance, leur gouvernance et leur capacité d’investissement.

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« Sur le plan financier, cette mutation ouvre des perspectives nouvelles. En adoptant une structure de société anonyme, l’ONDA pourra diversifier ses sources de financement, accéder plus facilement aux marchés de capitaux et nouer des partenariats stratégiques », nous confie une source.

Notons que cette capacité est essentielle dans un contexte où les besoins d’investissement sont considérables, notamment pour accompagner les ambitions du Maroc à l’horizon 2030, marquées par l’organisation de grands événements internationaux et l’essor du tourisme. Sur le plan opérationnel, la réforme vise a activé une gouvernance inspirée des standards internationaux  

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