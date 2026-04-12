Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Après l’échec des négociations, Trump annonce un blocus d’Ormuz
La NARSA nie l’envoi de SMS invitant les citoyens à payer des amendes routières
Paiement digital: le Maroc accélère-t-il vraiment son inclusion financière ?
Save the date: le Forum EHTP-Entreprises dédié au développement territorial (14/16 avril)
Perturbations du marché mondial des engrais: quel impact sur le Maroc ?
Moyen-Orient: négociations directes entre Américains et Iraniens
Anfa Realties met le cap sur Marrakech avec ses villas lifestyle [Vidéo]
Climat: une ultime alarme de l’Organisation météorologique mondiale
M-AUTOMOTIV lance l’EXEED VX PHEV au Maroc
TPE au Maroc: un «cercle vicieux» de fragilités structurelles
Home Challenge news TransportLa NARSA nie l’envoi de SMS invitant les citoyens à payer des amendes routières
 Transport

La NARSA nie l’envoi de SMS invitant les citoyens à payer des amendes routières

by Challenge avec MAP
written by Challenge avec MAP

L’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) a nié l’envoi de SMS contenant un lien électronique revoyant vers son site pour le paiement d’amendes pour infractions routières, affirmant qu’il s’agit d’un faux lien.

« Suite à la diffusion récente de messages vocaux, selon lesquels certains citoyens auraient reçu des SMS contenant un lien renvoyant vers le site web de la NARSA pour le paiement des amendes relatives aux infractions routières relevées par les radars fixes, l’Agence nationale de la sécurité routière informe l’ensemble des citoyens et citoyennes qu’elle n’offre aucun service de ce type et qu’elle n’a absolument aucun lien avec ces SMS », indique un communiqué de l’agence.

De même, le site web mentionné est faux et usurpe l’identité d’un service officiel qui ne s’inscrit nullement dans l’éventail des services numériques fournis par la Narsa à ses usagers, précise la même source.

Lire aussi | M-AUTOMOTIV lance l’EXEED VX PHEV au Maroc

À cet égard, la NARSA invite tous les citoyens et usagers de la route à faire preuve de la plus grande vigilance face à ce type de SMS ou de liens électroniques suspects, en s’abstenant de cliquer dessus et en vérifiant les adresses des sites officiels.

L’Agence appelle également tous les usagers à ne saisir ni partager aucune information personnelle ou donnée sensible, notamment des informations bancaires ou des mots de passe sur ces sites suspects, comme elle recommande de signaler immédiatement toute opération suspecte ou liée à cette affaire aux autorités compétentes, conclut le communiqué. 


Vous aimerez aussi

ONCF: programmation spéciale des trains pour l’Aïd Al-Fitr

CAN 2025: Casa Transports met en place un dispositif spécial

Mobilité durable : le Maroc affirme ses orientations stratégiques à l’ONU

Le Maroc consacre 78 MMDH à une mobilité propre

Maroc : les flux aériens, maritimes et ferroviaires en augmentation

VTC versus Taxis: clap de fin