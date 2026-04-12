La NARSA nie l’envoi de SMS invitant les citoyens à payer des amendes routières

L’Agence nationale de la sécurité routière (NARSA) a nié l’envoi de SMS contenant un lien électronique revoyant vers son site pour le paiement d’amendes pour infractions routières, affirmant qu’il s’agit d’un faux lien.

« Suite à la diffusion récente de messages vocaux, selon lesquels certains citoyens auraient reçu des SMS contenant un lien renvoyant vers le site web de la NARSA pour le paiement des amendes relatives aux infractions routières relevées par les radars fixes, l’Agence nationale de la sécurité routière informe l’ensemble des citoyens et citoyennes qu’elle n’offre aucun service de ce type et qu’elle n’a absolument aucun lien avec ces SMS », indique un communiqué de l’agence.

De même, le site web mentionné est faux et usurpe l’identité d’un service officiel qui ne s’inscrit nullement dans l’éventail des services numériques fournis par la Narsa à ses usagers, précise la même source.

Lire aussi | M-AUTOMOTIV lance l’EXEED VX PHEV au Maroc

À cet égard, la NARSA invite tous les citoyens et usagers de la route à faire preuve de la plus grande vigilance face à ce type de SMS ou de liens électroniques suspects, en s’abstenant de cliquer dessus et en vérifiant les adresses des sites officiels.

L’Agence appelle également tous les usagers à ne saisir ni partager aucune information personnelle ou donnée sensible, notamment des informations bancaires ou des mots de passe sur ces sites suspects, comme elle recommande de signaler immédiatement toute opération suspecte ou liée à cette affaire aux autorités compétentes, conclut le communiqué.





