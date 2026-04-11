M-AUTOMOTIV lance l’EXEED VX PHEV au Maroc

M-AUTOMOTIV enrichit son portefeuille de marque avec le lancement d’un nouveau modèle estampillé EXEED et baptisé VX PHEV. Un SUV hybride rechargeable qui marque une étape stratégique dans l’offensive de la marque sur le marché marocain, en ciblant le segment premium des véhicules électrifiés, dixit l’importateur de la marque.

Visuellement, le VX PHEV affiche une silhouette imposante, fidèle à son positionnement premium. Pour ce qui est de la carrosserie, les lignes sont tendues et équilibrées, traduisant robustesse et dynamisme. La calandre avant, large et expressive, s’accompagne de phares LED effilés du plus bel effet. Ajoutez-y des surfaces vitrées étendues et un toit panoramique qui apportent à ce SUV de 7 places une sensation d’ouverture et une belle luminosité à bord.

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À l’intérieur, le VX PHEV propose une sellerie perforée en cuir Nappa, des sièges avant électriques, chauffants, ventilés et massants, ainsi qu’une fonction mémoire. Les passagers arrière bénéficient également de sièges chauffants et ventilés, tandis que la troisième rangée offre un confort similaire. A noter que la caméra 540° HD avec affichage châssis transparent facilite les manœuvres. On retrouve, entre autres, un écran tactile de 12,3 pouces dédié au passager avant et un système audio à 23 haut-parleurs, complété par un appuie-tête conducteur intégrant un dispositif audio personnalisé.

Sous le capot, le VX PHEV se distingue par une motorisation Plug-in Hybrid de dernière génération, délivrant une puissance combinée de 503 chevaux et un couple de 745 Nm. Doté d’une transmission intégrale (AWD), il promet des performances de belle facture. Son autonomie totale peut atteindre 1 218 km, offrant aux conducteurs une liberté de déplacement sans compromis sur l’efficience énergétique.

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Il propose six modes de conduite avec fonction mémoire, permettant une adaptation instantanée aux conditions de route. Le système d’amortissement électromagnétique (CDC) ajuste en continu la suspension pour un équilibre optimal entre confort et dynamisme. Plus de 20 systèmes d’aide à la conduite (ADAS) viennent renforcer la sécurité active, garantissant une expérience sereine au quotidien. Avec ce lancement, M-AUTOMOTIV affirme sa volonté de renforcer sa présence sur le segment premium au Maroc.