Climat: une ultime alarme de l’Organisation météorologique mondiale

Alors que le monde est actuellement focalisé sur le conflit armé au Proche et Moyen Orient et sur ses retombées économiques internationales, un rapport de l’Organisation météorologique mondiale (OMM) vient de tirer à nouveau la sonnette d’alarme sur la gravité extrême et les effets souvent irréversibles du réchauffement climatique. L’indifférence et le scepticisme, face à cette réalité mondiale, font des humains, en particulier celles et ceux ayant un pouvoir décisionnel, leurs propres fossoyeurs.

Pendant la Journée mondiale des glaciers (21 mars), la Journée mondiale de l’eau (22 mars) et la Journée météorologique mondiale (23 mars), rares sont les médias ayant évoqué le nouveau rapport de l’OMM, malgré la gravité des menaces signalées pour toute la planète Terre. En fait, depuis plusieurs années, la question du climat semble être passée au second plan. La cécité humaine, face aux menaces climatiques communes à l’humanité, s’est accélérée avec l’émergence dans le monde de régimes politiques autoritaires et climato-sceptiques, dont D. Trump est actuellement le grand symbole. Pourtant, le dernier rapport de l’OMM sur l’état du climat mondial présente des indicateurs significatifs du changement climatique d’origine anthropique qui font froid au dos.

Ce rapport est basé sur des travaux scientifiques et multidisciplinaires, impliquant les services météorologiques et hydrologiques nationaux, les centres climatologiques de l’OMM, ainsi que des partenaires de l’ONU (GIEC) et des dizaines d’experts indépendants. Les principaux indicateurs contenus dans le rapport ont atteint de nouveaux sommets, en 2024, où l’on peut observer des conséquences durables, voire irréversibles. Les impacts économiques et sociaux sont aussi très graves. En 2024, la température moyenne mondiale a, pour la première fois, dépassé le niveau préindustriel (1850-1900) de 1,5°C. Les dix dernières années ont été les plus chaudes au cours des 175 dernières années.

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En 800 000 ans, la concentration atmosphérique de dioxyde de carbone n’a jamais été aussi élevée. En matière de contenu thermique des océans, un record a été établi au cours des huit dernières années. Au cours des 18 dernières années, les 18 étendues de glace de mer arctique observées ont été les plus faibles et trois étendues de glace antarctique les plus faibles ont été enregistrées au cours des trois dernières années. En effet, la plus importante perte de masse glaciaire triennale jamais enregistrée, s’est produite au cours des trois dernières années (2022-2024). De ce fait, le niveau d’élévation du niveau de la mer a doublé depuis le début des mesures satellitaires (1993).

Toutes les méthodes utilisées (Berkeley Earth, ERAS, GISTEMP, HadCRUTS, JRA-3Q et NOAAGlobal TempV6) convergent vers une estimation du réchauffement climatique mondial à long terme avec un dépassement de 1,34°C à 1,41°C. Des travaux d’approfondissement sont actuellement menés par l’OMM et le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). Les hausses de température élevées, observées, sont dues principalement à la croissance continue des émissions de gaz à effet de serre (EGES). D’autres facteurs sont cités tels que les modifications du cycle solaire, une éruption volcanique et une diminution des aérosols ayant un effet de refroidissement.

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Dans une perspective plus large, les observations indiquent une continuité du réchauffement des océans et de la hausse du niveau de la mer. Le cryosphère (zones gelées de la surface de la Terre) connait une accélération de la fonte. D’où l’appétit croissant d’un D. Trump qui cherche à s’emparer du Groenland. En effet, les glaciers continuent de reculer et la glace de la mer antarctique a atteint un niveau faible jamais enregistré auparavant. Les conditions météorologiques génèrent des conséquences de plus en plus dévastatrices dans le monde : cyclones tropicaux, inondations, sécheresse, incendies des forêts, désertification, déforestation (…). Ce qui a provoqué le plus grand nombre de déplacement des populations au cours des 16 dernières années. Crises alimentaires et pertes économiques massives sont appelées à se multiplier.

Appels urgents des responsables internationaux



«Notre planète émet davantage de signaux de détresse, mais le rapport (de l’OMM) montre qu’il est encore possible de limiter l’augmentation de la température mondiale à long terme à 1,5 °C. Pour y parvenir, les dirigeants doivent renforcer les mesures en tirant parti des avantages que présentent les énergies renouvelables propres et bon marché pour leurs populations et leurs économies, dans le contexte des nouveaux plans nationaux sur le climat attendus cette année», a déclaré le Secrétaire général de l’ONU, M. António Guterres.



«Une seule année de réchauffement supérieur à 1,5 °C ne signifie pas que les objectifs de température à long terme figurant dans l’Accord de Paris sont hors d’atteinte, mais elle constitue un signal d’alarme nous alertant de l’augmentation des risques pour nos vies, nos économies et la planète (…). Les données pour 2024 montrent que nos océans ont continué à se réchauffer et que le niveau de la mer a continué à monter. Les zones gelées de la surface de la Terre, connues sous le nom de cryosphère, fondent à un rythme alarmant: les glaciers continuent de reculer et la glace de mer antarctique a atteint son deuxième niveau le plus faible jamais enregistré. Parallèlement, les conditions météorologiques extrêmes continuent d’avoir des conséquences dévastatrices dans le monde entier (…). De ce fait, l’OMM et la communauté internationale redoublent d’efforts pour renforcer les systèmes d’alerte précoce et les services climatologiques, afin d’aider les décideurs et la société dans son ensemble à mieux résister aux conditions météorologiques et climatiques extrêmes. Nous progressons, mais nous devons aller plus loin et plus vite. Seule la moitié des pays du monde dispose de systèmes d’alerte précoce adéquats. Cette situation doit changer (…). Il est plus important que jamais d’investir dans les services météorologiques, hydrologiques et climatologiques pour relever les défis actuels et bâtir des collectivités plus sûres et plus résilientes», a insisté Andrea Celeste Saulo, Secrétaire générale de l’OMM.