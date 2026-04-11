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Anfa Realties met le cap sur Marrakech avec ses villas lifestyle

by Challenge
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Fort du succès des cinq phases du projet Les Villas d’Anfa à Dar Bouazza, à Casablanca, qui ont installé durablement sa signature dans le segment résidentiel haut de gamme, Anfa Realties franchit un cap décisif en portant son savoir-faire à Marrakech.

L’implantation à Marrakech constitue une étape stratégique dans le développement territorial d’Anfa Realties, ont expliqué les dirigeants de l’entreprise, lors d’une visite de presse à la villa témoin, ce vendredi 10 avril 2026.

Avec Les Villas d’Anfa Marrakech, le groupe ambitionne de transposer, dans un nouveau contexte urbain, ses standards d’exécution, son exigence architecturale et sa vision d’un art de vivre unique. Le projet s’inscrit également dans une volonté de répondre aux spécificités et aux attentes d’une clientèle diversifiée : des acquéreurs en quête d’un ancrage au Maroc, en adéquation avec les standards de vie en Europe ou dans les pays du Golfe, ainsi que des investisseurs étrangers qui perçoivent Marrakech comme une opportunité patrimoniale attractive, portée par un marché en pleine dynamique et un fort potentiel de rentabilité locative.

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Lancé début 2025, le projet se déploie au sein d’un domaine fermé et sécurisé de 14,5 hectares, situé à seulement quatre minutes du Boulevard Mohammed VI. Un emplacement retenu pour sa capacité à concilier accessibilité aux principaux pôles urbains, continuité des services et cadre de vie préservé.

La visite de presse a permis aux promoteurs du projet de présenter une lecture concrète des partis pris architecturaux, des choix de matériaux et du niveau d’exécution du projet. Une invitation à éprouver l’espace plutôt qu’à simplement le décrire.

Des villas conçues autour d’un art de vivre maîtrisé

Les Villas d’Anfa Marrakech réunit 80 villas (jumelées et isolées) sur des terrains allant de 505 à 1008 m², avec une superficie construite de 410 m². Le projet intègre également des lots de terrains dont les superficies varient de 500 à 876 m².

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Chaque villa a été pensée autour d’une organisation fonctionnelle lisible :

● Des espaces de réception ouverts sur jardin et piscine privatifs

● Une cuisine avec chambre du personnel

● Quatre suites à l’étage

● Des terrasses offrant un prolongement naturel des espaces de vie

● Un solarium de 169 m² avec une vue imprenable sur les montagnes de l’Atlas, Un domaine équipé pour la vie quotidienne

Au-delà de l’habitat, le domaine a été conçu comme un lieu de vie à part entière. Deux terrains de padel, un terrain de football et des aires de jeux sécurisées viennent structurer l’offre loisirs et vie familiale. L’ensemble s’inscrit dans un aménagement paysager de 8 000 m² d’espaces verts et d’équipements, au service d’un cadre de vie équilibré et cohérent.

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Avec Les Villas d’Anfa Marrakech, Anfa Realties confirme sa trajectoire de développement en déployant, pour la première fois hors de Casablanca, une offre résidentielle structurée autour d’un périmètre maîtrisé, de repères de conception exigeants et d’équipements intégrés, à la hauteur d’un projet d’envergure et d’une ville qui l’est tout autant.

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