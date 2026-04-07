Le GITEX Africa Morocco ouvre ses portes à Marrakech

La quatrième édition du GITEX Africa Morocco, le plus grand rendez-vous technologique et entrepreneurial du continent, s’est ouverte, mardi 7 avril à Marrakech, en présence de 50.000 participants et plus de 1.450 exposants représentant 130 pays.

La cérémonie d’ouverture de ce grand événement, placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a été marquée par une intervention du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, et la présence de membres du gouvernement, d’investisseurs nationaux et internationaux, de représentants d’institutions publiques, de conférenciers et de personnalités de divers horizons.

Portée par le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, en partenariat avec l’Agence de développement du digital (ADD) et KAOUN International, filiale du Dubai world tradecentre, cette édition, qui se tient sous le thème »Catalyser l’économie numérique africaine à l’ère de l’Intelligence Artificielle », se veut une plateforme majeure de coopération panafricaine, où l’innovation mondiale rencontre les enjeux de souveraineté du continent, afin d’accélérer le déploiement de solutions numériques à fort impact capables de poser les fondations de la résilience économique future de l’Afrique.

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Cette année, GITEX Africa Morocco inaugure de nouveaux espaces sectoriels et renforce plusieurs de ses pôles existants, en écho aux priorités technologiques les plus dynamiques du continent.

Parmi les nouveautés figurent les infrastructures intelligentes pour data centers, conçues pour répondre aux insuffisances structurelles qui freinent encore le développement de l’économie numérique africaine, ainsi que l’espace consacré à la fintech et au futur de la finance, qui met en lumière les solutions de mobile money, l’inclusion financière propulsée par l’intelligence artificielle et les paiements transfrontaliers.

Amal El Fallah Seghrouchni, ministre déléguée chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration,

L’événement accueille également un espace dédié à la mobilité du futur, autour des solutions de transport électrique, autonome et connecté ainsi qu’un pôle Sports Tech, mettant en avant les infrastructures sportives intelligentes, les technologies d’optimisation de la performance des athlètes et les nouveaux formats d’engagement des fans.

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GITEX Africa Morocco met à nouveau l’accent sur la cybersécurité, avec un programme dédié, élaboré en partenariat avec la Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d’Information (DGSSI) du Maroc.

Le sommet Strategic Digital Defence AI Readiness (STAR) sera l’occasion d’échanges de haut niveau visant à doter les entreprises, les industries et les économies numériques émergentes en Afrique des cadres nécessaires pour protéger les infrastructures critiques face à des menaces de plus en plus sophistiquées, pilotées par l’intelligence artificielle.

En tant que plateforme de référence pour la coopération numérique internationale, GITEX Africa Morocco consolide son rôle de force structurante au service d’une Afrique numérique ambitieuse, innovante et souveraine.

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Fort du succès de ses précédentes éditions, l’événement s’apprête à favoriser l’émergence de nouvelles alliances et à explorer des secteurs technologiques toujours plus stratégiques, renforçant ainsi son rayonnement et sa contribution à l’évolution du paysage numérique africain.