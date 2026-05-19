BKGR table sur une forte hausse du chiffre d’affaires des sociétés cotées

Le chiffre d’affaires global des sociétés cotées à la Bourse de Casablanca devrait augmenter de 13,6% à 352,2 milliards de dirhams (MMDH) en 2026, prévoit BMCE Capital Global Research (BKGR), estimant que cette appréciation serait soutenue par l’ensemble des branches d’activités (+16% pour les revenus des industries, +6,3% du Produit Net Bancaire (PNB) des financières et +15,1% du CA des assurances).

Dans sa publication « Forecast – Mai 2026 », BKGR indique que les réalisations opérationnelles devraient s’améliorer de 6,0% à 95,9 MMDH en 2026, portées principalement par les financières (+4,6% à 47 MMDH), devant induire une croissance de la capacité bénéficiaire du Scope 40 de BKGR de 9,7% pour s’établir à 49,7 MMDH. Retraité de la non-récurrence de la rétrocession exceptionnelle relative à l’affaire IAM (Itissalat Al-Maghrib)/WANA, le résultat net part du groupe (RNPG) ressortirait en progression de près de +13%.

L’analyse du breakdown de l’évolution de la capacité bénéficiaire en 2026 fait ressortir une contribution positive escomptée provenant à hauteur de 48,1% des Mines, de 42,5% des Banques et de 12,1% des Assurances, auxquels s’ajoutent 11,4% du secteur des bâtiment et travaux publics (BTP).

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À contrario, le secteur des Télécoms devrait afficher une contribution négative de 1,4 milliard de dirhams (MMDH) en raison de la non-récurrence de la rétrocession exceptionnelle de 1,3 MMDH relative à l’affaire IAM/WANA.

En 2027, les Banques devraient continuer de tirer à la hausse la capacité bénéficiaire avec une contribution de 40,2%, profitant notamment de la poursuite de la dynamique commerciale, suivies des BTP et du Transport avec des contributions respectives de 23,6% et 10,1%. Le CA global devrait poursuivre sa progression à +6,9% à 376,6 MMDH, tandis que le RNPG du Scope 40 ressortirait en hausse de +7,3% à 53,4 MMDH.