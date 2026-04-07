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Marché à Terme: BMCE Capital réalise ses premières opérations

by Challenge avec MAP
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Crédit: DR.

À l’occasion du lancement du Marché à Terme, BMCE Capital a annoncé avoir traité avec succès, lundi, ses premières opérations sur les contrats à terme Future MASI20, marquant une étape importante dans la mise en œuvre de ce nouveau segment du marché des capitaux au Maroc.

« Fort de la mobilisation de ses expertises, le pôle Banque d’affaires de Bank of Africa – BMCE Group, BMCE Capital s’inscrit pleinement dans cette dynamique structurante visant à doter la place financière marocaine de nouveaux instruments d’investissement, de couverture et de gestion des risques », indique un communiqué de BMCE Capital.

Dans ce cadre BMCE Capital Markets, en tant que Salle des Marchés, assure l’animation et le market making sur le marché à terme, contribuant ainsi à la liquidité et au bon fonctionnement de ce nouveau segment.  BMCE Capital Bourse, en tant que Membre Négociateur agrée, donne un accès au Marché à Terme pour passer des opérations sur les contrats à terme (Future) cotés à la Bourse de Casablanca et joue un rôle clé dans l’accompagnement des investisseurs dans l’appropriation de ces nouveaux instruments.

Lire aussi | Maroc: l’Instance du Marché à terme a désormais son site web

De son côté, BMCE Capital Solutions veille à la bonne fin des opérations, en s’appuyant sur un dispositif robuste répondant aux meilleurs standards en matière de gestion des risques et de contrôle opérationnel.

À travers cette première participation, BMCE Capital confirme son rôle d’acteur de référence engagé dans le développement et la modernisation de la place financière marocaine, au service de ses clients et de l’ensemble de l’écosystème.

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