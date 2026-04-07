Maroc-Egypte: le département de Bensaid joue sa partition

Le Maroc et l’Egypte ont tenu, lundi 6 avril, la première session de leur Comité de coordination et de suivi, coprésidée par le chef du gouvernement Aziz Akhannouch et son homologue Moustafa Madbouli. L’occasion d’insuffler une nouvelle dynamique aux relations entre les deux parties dans plusieurs domaines, notamment en matière de culture et de jeunesse.

A cet effet, un accord de coopération a été signé par le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, et le ministre égyptien de la Jeunesse et des Sports, Gawhar Nabil. Il vise à renforcer les échanges et la coopération dans les domaines liés à la jeunesse et à la protection de l’enfance, ainsi qu’à développer les capacités des jeunes à travers des programmes et activités communs.

Aussi, M. Bensaid et la ministre égyptienne de la Culture, Gihane Zaki, ont paraphé un mémorandum d’entente destiné à renforcer la coopération dans les domaines de la culture, des arts et du patrimoine, notamment par la valorisation du patrimoine matériel et immatériel et le développement des métiers culturels. Un programme exécutif de coopération culturelle a également été signé pour booster les échanges culturels, à travers des projets communs, des visites et la participation aux manifestations culturelles organisées dans les deux pays.

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Auparavant, Bensaid a tenu une série de réunions de haut niveau avec ses homologues égyptiens. Lors de sa rencontre avec Mme Gihane Zaki, les discussions ont porté sur l’activation de mécanismes de coopération culturelle par l’échange d’expertise dans le domaine de la restauration et de la conservation du patrimoine matériel et immatériel, ainsi que le renforcement de la participation mutuelle aux grands événements culturels organisés dans les deux pays.

Ils ont, en outre, discuté des possibilités de productions conjointes et la facilitation des collaborations entre les professionnels dans le secteur cinématographique et des arts créatifs, de manière à servir le rayonnement culturel commun aux plans régional et international.

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Par ailleurs, MM. Bensaid et Nabil ont évoqué les moyens de développer une action conjointe en faveur de la jeunesse, notamment par l’échange de modèles de gestion des centres de formation, de jeunesse et d’innovation, le renforcement de la diplomatie de la jeunesse et le soutien aux initiatives pionnières et aux startups dans ce domaine.