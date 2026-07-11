Éducation, résilience, innovation… la Fondation OCP sur tous les fronts

En 2025, la Fondation OCP a augmenté substantiellement le nombre de ses engagements et de ses interventions, dans une démarche traduisant un renforcement de son action en faveur du développement durable, via quatre axes stratégiques: éducation, agriculture et résilience climatique, recherche et innovation, en plus de l’entrepreneuriat.

Dans son rapport annuel d’activité intitulé « De la vision à l’impact », la Fondation précise avoir accompagné 95.731 bénéficiaires, dont 60% de femmes, à travers 256 projets déployés avec l’appui de 116 partenaires institutionnels. Son action s’est appuyée sur l’engagement de 67 collaborateurs, tandis que 5.181 personnes ont bénéficié de formations.

Le rapport réaffirme l’ambition de la Fondation de contribuer à une transformation durable, inclusive et mesurable. En misant sur le renforcement des capacités, la création de partenariats et le déploiement de projets à fort impact, elle entend poursuivre son engagement au service du développement des territoires, au Maroc comme à l’international.

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Dans ce sens, la Fondation se félicite de l’élargissement de son rayonnement international avec des interventions dans 16 pays répartis sur trois continents, ainsi que l’accompagnement de 1.016 coopératives et associations, confirmant sa volonté de promouvoir un développement inclusif ancré dans les territoires.

Construire l’être humain et consolider sa résilience

L’éducation demeure l’un des principaux piliers d’intervention de la Fondation. Le rapport met notamment en avant l’achèvement de la deuxième phase du programme « Écoles parrainées », qui a permis d’accompagner près de 14.000 élèves, dont 49% de filles. Cette initiative a concerné plus de 500 établissements scolaires et s’est accompagnée de la formation de plus de 190 cadres éducatifs et administratifs, dans une logique d’amélioration durable de la qualité de l’enseignement.

Coopérative Lalla Mimouna

Aussi, la Fondation a soutenu l’évaluation d’impact du programme des Écoles pionnières, en partenariat avec le Morocco Innovation and Evaluation LAB, une démarche ayant concerné 5.412 établissements scolaires. Elle a également contribué au renforcement de la gouvernance territoriale de la réforme éducative grâce à la formation de 82 directeurs provinciaux.

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La Fondation OCP poursuit également son engagement en faveur d’une agriculture plus résiliente face aux défis climatiques. En 2025, ses actions dans ce domaine ont bénéficié à plus de 11.300 personnes dans 16 pays répartis sur trois continents, parmi lesquelles 7.000 agriculteurs et 68% de femmes. Le rapport mentionne 48 projets, dont six nouveaux lancés au cours de l’année, réalisés en partenariat avec 33 institutions.

Parmi les initiatives phares figure le programme Afric’Avenir, développé en partenariat avec l’UNESCO et l’Université Mohammed VI polytechnique (UM6P). Ce programme s’articule autour de cinq axes majeurs, notamment l’intelligence artificielle au service du développement, l’éducation, la culture, la valorisation du patrimoine et la durabilité environnementale.

Entreprendre et innover pour préserver la dignité

Le soutien à l’entrepreneuriat constitue un autre levier stratégique de la Fondation. En 2025, ses programmes ont bénéficié à 6.028 personnes, dont 53% de femmes. La Fondation indique avoir accompagné 162 startups, 738 coopératives, tout en assurant la formation de 1.411 personnes et l’accompagnement de 2.031 jeunes dans leurs parcours entrepreneuriaux.

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Ces actions visent à favoriser la création d’activités génératrices de revenus et à renforcer les capacités des porteurs de projets dans une perspective de développement économique durable.

Sur le volet de la recherche et de l’innovation, le rapport souligne le soutien apporté au Programme national d’appui à la recherche, au développement et à l’innovation (PNARDI), aux côtés de l’accompagnement de l’UM6P dans la consolidation de ses portefeuilles de recherche ainsi que dans la structuration des mécanismes de financement des projets scientifiques et technologiques.

Cette démarche s’inscrit dans la volonté de favoriser l’émergence de solutions innovantes capables de répondre aux enjeux du développement durable.