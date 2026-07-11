Baccalauréat 2026 au Maroc : un taux de réussite record

Le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports a annoncé samedi les résultats définitifs du baccalauréat au titre de l’année 2026. Au total, 337 192 candidats scolarisés dans l’enseignement public et privé ont obtenu leur diplôme à l’issue des sessions ordinaire et de rattrapage de l’Examen national unifié, portant le taux global de réussite à 81,6%.

Selon le communiqué du ministère, 64 586 candidats ont réussi les épreuves de la session de rattrapage, laquelle a enregistré un taux de présence de 86%. Le département détaille par ailleurs les résultats selon le genre : le taux de réussite s’est établi à 84,5% chez les filles, contre 78,6% chez les garçons, parmi l’ensemble des candidats présents aux épreuves.

Concernant les candidats libres, le ministère indique que 31 034 d’entre eux ont réussi les deux sessions confondues (ordinaire et rattrapage), soit un taux de réussite de 54,5%. Parmi ce total, 9 549 candidats ont validé leur diplôme à l’issue de la seule session de rattrapage.

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Dans son communiqué, le ministère félicite les candidats admis pour avoir franchi cette étape dans un climat de mobilisation et de discipline. Il salue le sérieux des acteurs du secteur de l’éducation et leur engagement à préserver la crédibilité du baccalauréat et l’égalité des chances. Le ministère remercie également les familles, les autorités locales et sécuritaires, ainsi que les médias pour leur contribution au bon déroulement des épreuves.