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Société

Le Maroc revient définitivement à l’heure GMT dès la fin de l’été

by Challenge
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Le Maroc a décidé de mettre fin au maintien de l’heure GMT+1 et reviendra à son heure légale, le GMT, dès la fin de l’été. L’annonce a été faite par le chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, à l’issue du Conseil de gouvernement.

Cette décision intervient après plusieurs années de débat public et de nombreuses demandes de citoyens, qui estimaient que l’heure supplémentaire compliquait le rythme de vie quotidien et l’organisation familiale.

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L’exécutif explique avoir évalué les effets du dispositif actuel et pris en compte les critiques exprimées. Le retour au GMT marque donc un changement important, attendu par une partie de la population, et vise à simplifier la vie des Marocains. Les modalités pratiques de cette transition seront précisées dans les prochaines semaine.

C’est ce qu’a confirmé le chef du gouvernement dans une déclaration aux médias, où il a assuré que le retour à l’heure légale intervient en réponse aux attentes des citoyens et suite aux réunions tenues par la majorité gouvernementale.

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