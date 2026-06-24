Yassine Benkirane (TELUS Digital): «CFC est un symbole de modernité, d’innovation et d’ouverture sur l’international»

Pourquoi le géant canadien TELUS Digital a-t-il choisi Casablanca Finance City comme base régionale pour ses activités liées à l’intelligence artificielle ? Cette implantation stratégique illustre la montée en puissance du Maroc comme hub technologique et plateforme d’externalisation à forte valeur ajoutée pour les multinationales. Entre talents qualifiés, stabilité économique, proximité avec l’Europe et ambition numérique affirmée, le Royaume s’impose progressivement comme un maillon clé de la chaîne mondiale de l’IA.

Yassine Benkirane, Directeur Général Pays et Directeur des Opérations TELUS Digital Maroc, revient sur les motivations de ce choix, les perspectives de développement et les atouts qui positionnent aujourd’hui le Maroc parmi les destinations les plus attractives pour les grands groupes technologiques internationaux.

1. Quels sont les principaux facteurs qui ont motivé l’accélération de l’expansion de TELUS Digital au Maroc, et comment ce marché s’intègre-t-il dans votre stratégie globale ?

L’accélération de notre développement au Maroc repose sur plusieurs facteurs convergents. Le premier est la qualité du capital humain. Le pays dispose d’un vivier de talents qualifiés, multilingues et capables d’évoluer dans des environnements internationaux exigeants.

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Le deuxième facteur est la maturité croissante de l’écosystème digital marocain. Au fil des années, le Maroc a démontré sa capacité à accueillir et développer des opérations à forte valeur ajoutée, soutenues par des infrastructures performantes et un environnement d’affaires stable.

Parallèlement, nous observons une évolution des besoins de nos clients internationaux, qui recherchent des partenaires capables de les accompagner sur des activités de plus en plus spécialisées, notamment dans l’expérience client digitale, la confiance et sécurité, la modération de contenu ainsi que les services liés à l’intelligence artificielle.

C’est dans ce contexte que nous avons renforcé notre présence au Maroc, notamment à travers l’ouverture de notre nouveau site à Casablanca Finance City. Ce développement s’inscrit pleinement dans notre stratégie mondiale visant à rapprocher les talents, la technologie et l’innovation au service de nos clients.

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Aujourd’hui, le Maroc occupe une place stratégique au sein du réseau international de TELUS Digital. Au-delà de sa vocation historique dans les services externalisés, il constitue désormais un centre d’expertise capable de soutenir des programmes globaux pour certaines des plus grandes marques internationales.

2. Le Maroc est de plus en plus positionné comme un hub digital régional. Quels avantages compétitifs concrets avez-vous identifiés sur le terrain ?

Le premier avantage est incontestablement le capital humain. Nous trouvons au Maroc des profils talentueux, engagés et capables de monter rapidement en compétences sur des métiers en constante évolution.

Le deuxième atout réside dans la capacité des équipes marocaines à évoluer naturellement dans des environnements multiculturels et à répondre aux standards de qualité attendus par les marchés nord-américains et européens. Associée à une excellente maîtrise du français, de l’anglais et de plusieurs autres langues, cette capacité d’adaptation permet de servir efficacement des clients internationaux depuis une même plateforme.

Enfin, nous bénéficions d’un environnement particulièrement favorable au développement des activités digitales. Les investissements réalisés dans les infrastructures, la formation et l’innovation contribuent à renforcer la compétitivité du Maroc et à créer les conditions nécessaires pour accompagner une croissance durable.

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C’est cette combinaison entre talents, ouverture internationale et vision à long terme qui positionne aujourd’hui le Maroc comme un acteur de référence dans l’économie digitale mondiale.

3. Comment concilier montée en charge rapide des opérations et maintien de la qualité de service dans un secteur aussi exigeant que le digital et la relation client ?

Chez TELUS Digital, la croissance et la qualité doivent progresser au même rythme. Notre priorité n’est pas simplement de grandir, mais de le faire de manière durable et maîtrisée.

Pour y parvenir, nous investissons continuellement dans le recrutement, la formation, l’accompagnement des équipes et les outils technologiques qui soutiennent nos opérations. Chaque nouvelle montée en charge est préparée en amont afin de garantir la disponibilité des talents, la maîtrise des processus et le respect des standards attendus par nos clients.

Notre culture d’entreprise joue également un rôle essentiel. Nous accordons une attention particulière à l’engagement des équipes, au développement des compétences et à l’amélioration continue. Cette approche nous permet de maintenir un niveau élevé de performance tout en accompagnant la croissance de nos activités.

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C’est cette combinaison entre excellence opérationnelle, innovation et engagement humain qui nous permet de répondre aux attentes de nos clients dans un environnement en constante évolution.

4. Dans quelle mesure l’intelligence artificielle et l’automatisation transforment-elles aujourd’hui vos métiers au sein de TELUS Digital Maroc ?

L’intelligence artificielle transforme profondément notre secteur et ouvre de nouvelles perspectives pour les entreprises comme pour les talents.

Chez TELUS Digital, nous considérons l’IA comme un accélérateur de performance qui vient renforcer les capacités humaines. Elle permet d’automatiser certaines tâches, d’améliorer la productivité, d’optimiser l’analyse des données et de proposer des expériences plus fluides aux utilisateurs finaux.

Cette transformation s’accompagne également de l’émergence de nouveaux métiers. Au Maroc, nos équipes contribuent déjà à des activités liées à l’amélioration de la qualité des données, à l’entraînement et à l’évaluation de modèles d’intelligence artificielle, ainsi qu’à des fonctions avancées de confiance et sécurité numérique.

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Au-delà de la technologie elle-même, l’enjeu principal reste le développement des compétences. Nous sommes convaincus que cette évolution représente une formidable opportunité pour les talents marocains d’accéder à des métiers à forte valeur ajoutée et de participer à la construction de l’économie numérique de demain.

5. Au-delà de la croissance économique, quel impact social et en matière d’emploi local souhaitez-vous inscrire durablement dans votre développement au Maroc et pourquoi CFC ?

Notre ambition va bien au-delà de la création d’emplois. Nous souhaitons contribuer au développement durable des talents marocains en offrant des opportunités de carrière, de formation continue et d’évolution professionnelle dans des métiers d’avenir.

Chaque emploi créé représente également un transfert de compétences, une ouverture à l’international et une contribution à l’attractivité du Maroc comme destination digitale de référence. Le choix de Casablanca Finance City s’inscrit naturellement dans cette vision. CFC est aujourd’hui un symbole de modernité, d’innovation et d’ouverture sur l’international. Cet environnement nous permet d’attirer les meilleurs talents, d’offrir un cadre de travail de premier plan à nos équipes et de renforcer notre positionnement comme acteur majeur de la transformation digitale au Maroc et en Afrique.“Notre conviction est que le Maroc dispose de tous les atouts pour devenir l’un des principaux hubs mondiaux des services digitaux. Chez TELUS Digital, nous sommes fiers de contribuer à cette dynamique en investissant durablement dans les talents, l’innovation et la création d’emplois à forte valeur ajoutée.”