Youssef Chraibi: «le Maroc est en train de devenir une référence de l’outsourcing à l’ère de l’IA»

L’entrée du Maroc dans le Top 20 mondial du Global Outsourcing AI Readiness Index marque une nouvelle étape dans l’évolution de son industrie de l’externalisation. Longtemps reconnu pour la qualité de ses services, le Royaume se distingue désormais par sa capacité à intégrer l’intelligence artificielle au cœur de ses modèles opérationnels, renforçant ainsi sa compétitivité sur un marché mondial en pleine mutation.

Pour Youssef Chraibi, président de la Fédération marocaine de l’externalisation des services (FMES), cette reconnaissance internationale confirme que le Maroc a su transformer une rupture technologique majeure en véritable levier de croissance. Dans cet entretien, il revient sur les facteurs qui expliquent cette progression, les retombées attendues en matière d’investissements et d’emplois qualifiés, les défis liés à la montée en compétences des talents marocains et les ambitions de la FMES pour hisser le Royaume parmi les toutes premières destinations mondiales de l’outsourcing à l’ère de l’intelligence artificielle.

Challenge : Le Maroc fait son entrée dans le Top 20 mondial du Global Outsourcing AI Readiness Index. En quoi ce classement marque-t-il un tournant pour le positionnement international du Royaume et que révèle-t-il de la transformation du secteur grâce à l’intelligence artificielle ?

Youssef Chraibi : Pendant des années, le Maroc s’est imposé comme une destination de référence de l’outsourcing. Ce classement montre qu’il est désormais en train de devenir une référence de l’outsourcing à l’ère de l’intelligence artificielle. La nuance est de taille.

Lire aussi | Outsourcing : le Maroc intègre le Top 20 mondial grâce à l’intelligence artificielle

Cette reconnaissance est d’autant plus intéressante qu’elle intervient dans un contexte où beaucoup prédisaient que l’IA fragiliserait les pays spécialisés dans les services externalisés. Le Maroc démontre exactement l’inverse : en ayant intégré très tôt l’intelligence artificielle dans ses modèles opérationnels, il transforme une rupture technologique annoncée en un formidable levier de compétitivité.

Challenge : Quels sont, selon vous, les principaux facteurs qui ont permis au Maroc d’atteindre ce niveau de reconnaissance internationale ? L’IA a-t-elle été le véritable accélérateur ou s’appuie-t-elle sur des atouts déjà bien établis ?

Y.C. : L’IA n’est pas le point de départ de cette réussite, elle en est l’accélérateur. Le Maroc bénéficie depuis longtemps d’atouts reconnus : stabilité, proximité avec l’Europe, qualité des talents, maîtrise linguistique, excellence opérationnelle et écosystème mature.

Ce qui fait aujourd’hui la différence, c’est la rapidité avec laquelle les outsourceurs marocains ont compris que l’IA n’était pas un sujet de laboratoire, mais un outil de transformation concret. Beaucoup sont passés rapidement de l’expérimentation au déploiement à grande échelle : assistants IA pour les conseillers clients, automatisation des tâches de back-office, analyse en temps réel des conversations pour améliorer la qualité, aide à la décision des superviseurs, traduction instantanée ou encore solutions de knowledge management alimentées par l’IA générative.

Cela explique largement cette reconnaissance.

Challenge : Au-delà de la reconnaissance, quelles retombées concrètes ce classement peut-il avoir en matière d’investissements, de création d’emplois qualifiés et d’attractivité auprès des grands donneurs d’ordre internationaux ?

Y.C. : Les grands donneurs d’ordre recherchent désormais des partenaires capables d’allier excellence opérationnelle et maîtrise de l’intelligence artificielle. Ce classement renforce la crédibilité du Maroc auprès des investisseurs internationaux et peut accélérer l’arrivée de projets à plus fort contenu technologique.

Lire aussi | Oracle inaugure à Agadir un hub R&D, le deuxième au Maroc

Contrairement à certaines idées reçues, l’IA ne signifie pas moins d’emplois. Elle signifie surtout des emplois différents, plus qualifiés et mieux rémunérés. Les besoins évoluent vers des profils capables de concevoir, d’entraîner, de superviser et d’améliorer les systèmes d’IA. C’est une montée en gamme de toute la filière.

Nous avons pu créer plus de 10 000 emplois par an au cours des dix dernières années ; cette tendance va se poursuivre. Paradoxalement, ce sont les entreprises qui investissent le plus dans l’IA qui créent aujourd’hui le plus d’emplois.

Challenge : L’intelligence artificielle redéfinit les métiers de l’outsourcing. Comment les entreprises marocaines se préparent-elles à cette mutation et quels sont les principaux défis à relever pour préserver cet avantage compétitif ?

Y.C. : La véritable révolution n’est pas technologique, elle est hybride, avec un rôle fondamental de l’humain. Les entreprises investissent massivement dans la formation et l’accompagnement de leurs collaborateurs. Les métiers évoluent vers davantage d’expertise, de supervision, d’analyse et de relation client augmentée par l’IA.

Notre principal défi est désormais d’accélérer encore la montée en compétences. La vitesse d’adoption de l’IA devient un avantage concurrentiel. Les pays qui formeront le plus rapidement leurs talents seront ceux qui capteront la croissance mondiale des services à forte valeur ajoutée.

Challenge : Le Top 20 constitue-t-il une étape ou un point de départ ? Quelles sont désormais les priorités de la FMES pour permettre au Maroc de rejoindre les dix premières destinations mondiales de l’outsourcing à l’ère de l’IA ?

Y.C. : Le Top 20 est une étape, certainement pas une finalité. Notre ambition est claire : continuer à progresser durablement parmi les premières destinations mondiales de l’outsourcing, comme nous l’avons fait depuis plus de 20 ans.

Lire aussi | Internet mobile : le Maroc décroche la 2ᵉ place du classement africain en 2026

Pour y parvenir, nous devons poursuivre nos efforts autour de trois priorités : accélérer la formation à l’ensemble des métiers de l’IA, renforcer l’innovation et créer un environnement toujours plus attractif pour les investissements internationaux.

L’histoire économique montre que les grandes ruptures technologiques rebattent les cartes. Les leaders de demain ne seront pas nécessairement les plus grands, mais les plus rapides à s’adapter. Le Maroc a démontré qu’il savait anticiper cette révolution. À nous, désormais, de transformer cette avance en leadership durable.