Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
El Arbi Es-Sobaihi nommé directeur de l’aéroport Mohammed V
BANK OF AFRICA finance la réalisation d’un projet routier prioritaire en Guinée
Aéronautique : Wright Corporation prépare son entrée au Maroc
Banque mondiale : la croissance marocaine au plus haut depuis dix ans
Maroc-Mali : un Forum d’Affaires pour renforcer la coopération
Auto Hall : le chiffre d’affaires bondit de 25,7% à fin juin 2026
Maroc : Gotion obtient 100 millions d’euros de la BAD pour sa gigafactory de batteries
Challenge N° 1023 • Du 24 au 30 juillet 2026
Conformité fiscale volontaire : des services de qualité dans l’attente de l’équité
CIH Bank : pourquoi une augmentation de capital à près d’un milliard de dirhams ?
Home DécideursRachid Seddik-Seghir : «le civisme fiscal cesse d’être une simple exigence morale pour devenir un avantage tangible»
DécideursInterview

Rachid Seddik-Seghir : «le civisme fiscal cesse d’être une simple exigence morale pour devenir un avantage tangible»

by Mohamed Amine
written by Mohamed Amine
Rachid Seddik-Seghir, Expert-comptable DPLE, fondateur du cabinet Seddik & Associés et membre de MSI Global Alliance

Érigée en priorité stratégique par la Direction Générale des Impôts (DGI) dans son dernier rapport annuel, la conformité fiscale volontaire s’impose comme un pilier de tout système fiscal déclaratif. Rachid Seddik-Seghir, expert-comptable, en décrypte les enjeux et analyse les principales évolutions procédurales introduites par la loi de finances 2026.

Challenge : Que recouvre la notion de «conformité fiscale volontaire» ?

Rachid Seddik-Seghir : Dans un système déclaratif comme le nôtre, l’impôt repose sur un pacte implicite entre l’État et le contribuable : celui-ci déclare et paie spontanément, en contrepartie de la légitimité perçue du prélèvement et de son affectation à l’intérêt général. C’est le consentement à l’impôt, notion fondatrice du droit fiscal moderne. Le civisme fiscal en est la traduction comportementale : l’attitude par laquelle le contribuable assume ses obligations sans qu’un contrôle soit nécessaire pour l’y contraindre. La conformité fiscale volontaire n’est rien d’autre que la recherche institutionnelle de ce civisme. Les chiffres le confirment : en 2025, les recettes spontanées représentaient 93% des recettes fiscales globales, contre seulement 7 % générées par le contrôle. Ce dernier reste un levier correcteur, secondaire par nature face à l’adhésion volontaire.

Challenge : Quelles mesures ont concrètement décliné cet objectif ?

R.S.S. : Plusieurs leviers complémentaires. D’abord, la digitalisation : entre 2018 et 2024, les opérations dématérialisées sont passées de 10 à 24,5 millions, portées par le télépaiement et la télédéclaration. Ensuite, le droit à l’erreur, qui permet de rectifier une déclaration sans pénalité. Mais la conformité volontaire ne se décrète pas : elle se construit aussi en réduisant l’espace de l’évitement fiscal. C’est le sens de l’élargissement de la retenue à la source en matière d’IS et de TVA, qui déplace la responsabilité fiscale vers l’opérateur payeur, généralement mieux structuré, et sécurise le recouvrement à la source. C’est aussi celui de la facturation électronique, fondée sur l’article 145-IX du CGI : la facture devient un flux de données structurées, validé en temps réel par la plateforme de la DGI avant même sa transmission au client. Le déploiement, engagé en 2026 pour les grandes entreprises, vise à mettre fin aux fausses factures et à donner à l’administration une visibilité quasi instantanée sur les transactions.

Deux notions complètent ce dispositif : (1) la catégorisation fiscale, mécanisme prévu par l’article 164 bis du CGI, qui classe les entreprises selon leur niveau de conformité (régularité et ponctualité des déclarations, fiabilité de la comptabilité, cohérence des informations déclarées sur plusieurs exercices, respect des obligations fiscales, qualité de l’historique relationnel) pour leur réserver un traitement différencié, moins fréquent et plus fluide avec l’administration ; et (2) la réputation fiscale, qui dépasse la seule relation avec le fisc pour irriguer la confiance des banques, des investisseurs et des partenaires économiques. Elle se matérialise notamment par l’attestation de régularité fiscale, désormais indispensable pour accéder aux marchés publics, au crédit bancaire ou à une cession d’entreprise.

Challenge : L’audit fiscal a-t-il un rôle à jouer dans cette dynamique de conformité ?

R.S.S. : Un rôle central, à trois moments distincts. En amont, l’audit préventif, qu’il porte sur la régularité, c’est-à-dire la conformité légale des pratiques fiscales et la qualité des pièces justificatives, le « bilan de santé » fiscal de l’entreprise, ou sur la gestion fiscale, plus globale, qui évalue la structuration de la fonction fiscale, l’efficacité du contrôle interne et le pilotage du risque, identifie les zones de fragilité et les vulnérabilités avant qu’elles ne se matérialisent. Pendant le contrôle, l’audit devient un accompagnement : veiller au formalisme et aux délais qui conditionnent la régularité de la procédure, construire l’argumentation face aux redressements notifiés, sécuriser l’échange oral et contradictoire prévu par la charte du contribuable. Après la survenance du risque, il prend une dimension correctrice : tirer les enseignements des redressements et corriger durablement les procédures internes défaillantes. Au fond, l’audit fiscal est l’outil qui permet d’évaluer et de renforcer les cinq piliers de la réputation fiscale d’une entreprise : la fiabilité de sa comptabilité, la régularité de ses déclarations, sa maîtrise du risque fiscal, la qualité de sa gouvernance fiscale et la transparence de sa relation avec l’administration. Ce n’est pas un exercice ponctuel, mais une démarche continue qui construit, dans la durée, la crédibilité fiscale de l’entreprise.

Challenge : La loi de finances 2026 simplifie le contrôle des personnes physiques soumises à la fois à la vérification de comptabilité et à l’EESF. En quoi consiste cette réforme ?

R.S.S. : Jusqu’ici, un contribuable soumis simultanément à une vérification de comptabilité et à un examen de l’ensemble de sa situation fiscale (EESF) recevait deux avis distincts, avec des calendriers propres à chacun. L’article 216-III du CGI, introduit par la LF 2026, autorise désormais l’administration à mener les deux contrôles de façon unifiée. Trois apports concrets : un avis unique, celui prévu à l’article 212 pour la vérification de comptabilité, couvrant les deux procédures; une durée plafonnée, qui ne peut excéder le délai maximal déjà applicable à la seule vérification de comptabilité, soit, en principe, six mois renouvelables une fois ; et des garanties procédurales maintenues, avec échange oral et et envoi préalable et obligatoire de la charte du contribuable par l’administration fiscale. Ces dispositions s’appliquent aux avis notifiés à compter du 1er janvier 2026. L’objectif est double : alléger la charge procédurale pour le contribuable et gagner en efficacité pour l’administration, sans réduire les garanties fondamentales, dans la continuité de l’esprit de la loi-cadre portant réforme fiscale n° 69-19 de 2021.

Au final, ces réformes dessinent une même trajectoire: moins de contraintes pour le contribuable de bonne foi, davantage de traçabilité et de rigueur pour celui qui cherche à s’y soustraire. Le civisme fiscal cesse d’être une simple exigence morale pour devenir un avantage tangible, commercial, financier et concurrentiel, tandis que l’informalité, elle, perd progressivement ses marges de manœuvre.

Vous aimerez aussi

Rachid Baarbi: «une cybersécurité efficace ne dépend pas uniquement du budget»

Zakaria Fahim :«Dakhla et Laâyoune : les nouveaux moteurs de l’investissement en Afrique atlantique»

Moncef Belkhayat : «mieux vaut détenir une part d’un grand groupe que rester seul...

Abderraouf Sordo : «cette levée de fonds va agir comme un accélérateur puissant pour...

Michel Vialatte : «une relation Maroc-France fondée sur une architecture de confiance, pour durer au-delà...

Farid Mezouar: «Il est temps de moderniser la gestion du patrimoine»