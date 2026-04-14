Le Maroc, une option pour la relocalisation de l’industrie pharmaceutique européenne ?

Après s’être imposé comme un hub de premier plan dans l’automobile et l’aéronautique, le Maroc disposerait d’atours lui permettant de devenir une option stratégique de nearshoring pour les sociétés pharmaceutiques en Europe. C’est ce que croit, en tout cas, Pharma Deutschland, la plus grande association professionnelle de l’industrie en Allemagne, qui considère le Royaume comme un site alternatif pour la relocalisation de la production.

En concrétisation de cette vision, l’organisation annonce l’organisation, en mai prochain, d’une conférence en ligne sur le thème : « Chaînes d’approvisionnement pharmaceutiques résilientes : Le Maroc comme option de nearshoring pour l’Europe ».

Le Royaume offre, dans le domaine de l’industrie pharmaceutique, des opportunités en matière de production, d’investissement, de distribution et d’accès au marché pour accompagner les besoins européens, a précisé « Pharma Deutschland » sur son site Internet.

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Elle a mis l’accent, dans ce cadre, sur les avancées réalisées par le Maroc, citant notamment le cadre réglementaire pris en compte dans les stratégies d’implantation et les capacités dans la fabrication des principes actifs (API), éléments clés pour sécuriser les approvisionnements.

« Pharma Deutschland » a évoqué également les conditions économiques, les dispositifs d’encouragement à l’investissement ainsi que les capacités du secteur pharmaceutique local, appuyées par des infrastructures et un savoir-faire solides.

Le Royaume est présenté, à cet égard, comme jouant un rôle croissant de plateforme entre l’Europe, l’Afrique et le Moyen-Orient, qui a renforcé son positionnement dans les chaînes de valeur pharmaceutiques.

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Cette dynamique s’inscrit dans un contexte où le nearshoring gagne en importance stratégique face aux risques pesant sur les chaînes d’approvisionnement mondiales, avec un intérêt particulier pour des partenaires fiables en dehors de l’Europe, a indiqué l’organisation.