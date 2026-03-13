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Manufacture: hausse de l’indice de production de 4% au T4-2025

by Challenge avec MAP
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Une usine de textile. Crédit: DR.

L’indice de la production des industries manufacturières hors raffinage de pétrole a enregistré une hausse de 4% au quatrième trimestre 2025 par rapport à la même période de 2024, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Cette progression s’explique essentiellement par la hausse des indices de production dans plusieurs branches, en particulier les «industries alimentaires» (+9,9%), l’«industrie pharmaceutique» (+28,9%), la «fabrication de produits métalliques, à l’exception des machines et des équipements» (+14,5%), la «fabrication d’autres produits minéraux non métalliques» (+4,8%), la «fabrication d’autres matériels de transport» (+37,1%) et la «fabrication de produits à base de tabac» (+4,7%), explique le HCP dans une note d’information relative à l’indice de la production industrielle, énergétique et minière (IPIEM).

En revanche, l’indice de l’«industrie automobile» a enregistré une baisse de 6,2%, tandis que ceux de l’«industrie de l’habillement», la «fabrication de produits informatiques, électroniques et optiques», la «fabrication d’équipements électriques» et les «autres industries manufacturières» ont reculé respectivement de 4,7%, 12,6%, 2,3% et 15,4%.

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Par ailleurs, l’indice de la production des industries extractives a enregistré une baisse de 4,4%, résultant de la baisse de l’indice de la production des «produits divers des industries extractives» de 4,6% et de la hausse de celui des «minerais métalliques» de 0,7%. Enfin, l’indice de la production de l’énergie électrique a enregistré, de son côté, une hausse de 2,8%.

Les indices de la production auront ainsi enregistré, en 2025 par rapport à 2024, des hausses de 7,%, de 4,1% et de 6,3% pour les industries extractives, l’industrie manufacturière hors raffinage de pétrole et pour l’énergie électrique respectivement.  

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