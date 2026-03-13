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Le groupe français Dushow quitte le Maroc

by Rachid Boutaleb
written by Rachid Boutaleb

Six ans après avoir implanté une filiale à Rabat, le leader européen de la technique événementielle liquide sa filiale Dushow Maroc. Rien ne filtre sur les raisons officielles de ce départ précipité du groupe Dushow d’un pays où l’activité de l’évènementiel est en plein développement.

Créée en 2019, Dushow Maroc s’est impliquée dans le milieu de l’événementiel à distance et propose aujourd’hui une expertise 360° dans l’organisation d’événements en intervenant dans les créneaux de la distribution électrique, lumière, vidéo, structure, sons, traduction et régie captation. En quelques années, cette seule filiale africaine du groupe Dushow a égrené plusieurs réalisations de renom dont celles de Rallye du Maroc, Crans Montana Forum, Mawazine Festival et World Policy Conference.

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Malheureusement, malgré les succès commerciaux de Dushow Maroc, cette entité a cumulé les difficultés financières au point de déstabiliser l’équilibre bilanciel. Et malgré la décision de l’Assemblée générale des actionnaires de Dushow Maroc en avril 2025 pour la continuation de l’activité, il semblerait que la maison mère ait finalement renoncé de recapitaliser sa filiale et de préférer jeter l’éponge.

Rappelons, que le groupe Dushow qui opère sous trois marques complémentaires à savoir Novelty, Magnum et Dushow, revendique un chiffre d’affaires consolidé de 235 millions d’euros (2,5 milliards de dirhams) pour près de 2.500 collaborateurs. Le groupe compte une présence internationale assez large avec des filiales en France, Espagne, Belgique, Grande Bretagne, Emirats Arabes Unis et Arabie Saoudite.

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