Living Fish étend son unité de production à Nouaceur

Le groupe alimentaire Qarnani investit dans une extension de son usine de la zone industrielle de Nouaceur, à SAPINO. En effet, cet ensemble de PME contrôlé par Abdelghani El Qarnani, un entrepreneur casablancais actif dans les métiers de la restauration et de la congélation de produits alimentaires, vient de lancer un programme d’investissement de plus de 25 millions de dirhams destiné à augmenter les capacités de congélation et de découpe de poissons de sa filiale Living Fish.

Ce projet viendra renforcer encore davantage l’intégration du groupe Qarnani, dont le démarrage des opérations remonte au début de la précédente décennie, sachant que celui-ci est présent également dans la distribution moderne de poissons avec quelques points de vente à Casablanca, et ce à travers la société Saif Al Bahr, ou encore dans la restauration via l’entité Copper House.

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Rappelons que l’industrie des produits de la mer au Maroc est un pilier économique majeur, représentant environ 37 % à 50 % des exportations agroalimentaires et près de 8 % des exportations totales du pays. Avec une production de 1,42 million de tonnes en 2024 (pour 16,3 milliards de dirhams), le Maroc est le premier producteur africain et un exportateur mondial clé de conserves, surgelés et farines/huiles de poisson.

Quant à Casablanca, bien que n’étant pas le chef-lieu des opérateurs de produits de la mer, elle abrite néanmoins plusieurs unités de traitement et de congélation du poisson, à l’instar de Delta Fish, Sjovik Morocco ou encore HAFSA SAMAC.