Été 2026 : l’ONCF met en place un plan spécial

L’Office National des Chemins de Fer (ONCF) a annoncé le lancement de son «Plan Spécial Été 2026», un dispositif destiné à répondre à l’affluence exceptionnelle attendue sur le réseau ferroviaire national durant la saison estivale. Mis en œuvre du 22 juin au 13 septembre prochain, ce plan mobilise des moyens humains, techniques et opérationnels renforcés, tout en proposant des offres tarifaires adaptées, indique l’Office.

L’ONCF prévoit la circulation de 237 trains par jour, avec un renforcement des dessertes sur les principales lignes et vers les destinations les plus sollicitées. Concrètement, l’offre Al Boraq sera assurée par 30 trains quotidiens, circulant de 6h à 22h, et garantissant une cadence horaire régulière entre Tanger, Kénitra, Rabat et Casablanca, avec des capacités renforcées sur les créneaux les plus sollicités.

De leur côté, les trains Al Atlas circuleront à raison de 70 par jour, couvrant plusieurs destinations à travers le Royaume, et renforçant notamment l’axe Tanger-Oujda grâce à des liaisons nocturnes adaptées aux besoins des voyageurs longue distance.

Enfin, la desserte de l’Aéroport Mohammed V sera assurée par 36 Trains Navettes Rapides (TNR), offrant une fréquence d’un train par heure, entre 6h et 23h, et garantissant une liaison fluide et continue depuis et vers Casablanca.

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Afin de rendre les déplacements plus accessibles durant la saison estivale, l’ONCF met en place une gamme de formules adaptées aux différents profils de voyageurs. Tout d’abord, l’offre «YALLA AL ATLAS» propose 250 000 billets au tarif promotionnel de 49 DH, sous réserve d’une réservation effectuée à l’avance, permettant ainsi aux clients d’anticiper leurs déplacements à moindre coût. Par ailleurs, le «Pass SAYFI», entièrement digital, offre 30 % de réduction et donne droit à 10 voyages sur les trains Al Boraq, Al Atlas et TNR, hors heures de pointe, une solution flexible et avantageuse pour les voyageurs réguliers.

Destinée aux MRE et à leurs familles, l’offre «Ahlan Family» permet de bénéficier de 30 % de réduction, tout en offrant la gratuité pour les enfants, une formule pensée pour accompagner les retours estivaux et les déplacements familiaux. De plus, une Carte 31-59 ans sera mise en place afin d’accorder 15 % de réduction sur les billets Al Boraq et Al Atlas, ciblant une tranche d’âge souvent active et en quête de mobilité économique.

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Aussi, dans le cadre de l’Offre Groupe, des réductions pouvant atteindre 25 % seront accordées aux voyageurs se déplaçant ensemble, favorisant ainsi les déplacements collectifs et les voyages organisés. Par ailleurs, des partenariats permettent aux voyageurs de bénéficier de réductions allant jusqu’à 30 % au Parc Zoologique de Rabat et sur le service Train + Auto.

Un dispositif renforcé d’accueil et d’orientation sera déployé dans les gares et à bord des trains. Les équipes techniques resteront mobilisées en continu pour assurer la fluidité du trafic et la qualité du service.

L’ONCF invite ses clients à privilégier l’achat anticipé de billets via les canaux digitaux (site marchand www.oncf-voyages.ma, application mobile ONCF VOYAGES, guichets, distributeurs automatiques ou agences partenaires) afin d’éviter les files d’attente. Les voyageurs peuvent également consulter les horaires via le site, l’application, le Centre de Relations Clients au 2255, le chatbot M’ONCF (06.67.65.22.55) ou la chaîne WhatsApp officielle, dixit le communiqué de l’Office.