Transport ferroviaire

La CAF et l’ONCF signent un partenariat stratégique pour la CAN-2025

by Challenge CP
written by Challenge CP

L’Office National des Chemins de Fer (ONCF) annonce la signature d’un partenariat stratégique avec la Confédération Africaine de Football (CAF). À travers cet accord, l’ONCF devient Sponsor Officiel de la Coupe d’Afrique des Nations CAF TotalEnergies – Maroc 2025, confirmant son engagement à soutenir l’un des plus grands événements sportifs du continent.

Cette initiative s’inscrit dans la dynamique portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’Assiste, en faveur du développement du sport, du renforcement de l’unité africaine et de l’émergence d’une jeunesse moteur de progrès et d’ambition.

Ouvrir la voie à une CAN 2025 accessible, fluide et durable

Acteur central de la mobilité nationale, l’ONCF mobilisera son expertise et son réseau ferroviaire national pour ouvrir la voie à une expérience de déplacement rapide, sûre et fluide pour les millions de supporters attendus durant la compétition et faciliter les déplacements entre les différentes villes hôtes.



À travers ce partenariat, l’ONCF réaffirme sa mission pour connecter les territoires et rapprocher les personnes, en plaçant la durabilité et l’inclusion au cœur de ses actions.

La cérémonie officielle de signature s’est tenue à Rabat, en présence de Fouzi Lekjaa, Président de la Fédération Royale Marocaine de Football et Premier Vice-Président de la CAF, Mohamed Rabie Khlie, Directeur Général de l’ONCF, Patrice MOTSEPE, Président de la Confédération Africaine de Football, ainsi que des représentants du monde sportif, institutionnel et des médias.



Avec cette collaboration, la CAF et l’ONCF réaffirment leur engagement à faire de la CAN 2025 une compétition exemplaire, durable et accessible, au service des supporters et du rayonnement du football africain.

