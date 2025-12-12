BTP: cinq associations se regroupent en une Fédération

Cinq associations du secteur du BTP ont décidé de se regrouper pour former la Fédération interprofessionnelle des laboratoires d’essais et de contrôle (FILEC), «un cadre structuré réunissant les expertises techniques et scientifiques de l’ensemble des laboratoires» spécialisés au Maroc.

Les membres fondateurs de la nouvelle entité sont: Association marocaine des laboratoires d’essais et de contrôle (AMLEC), Association marocaine des laboratoires de géophysique (AMLG), Association des laboratoires marocains de géophysique (ALMG), Association des laboratoires d’expertise de bâtiment (ALEB) et Association Cercle des géotechniciens marocains (ACGM).

Marquée par le lancement du plan stratégique 2025–2030 et la signature de premiers partenariats, l’Assemblée constitutive s’est déroulée lundi 8 décembre 2025, au Centre d’accueil et de conférences du ministère de l’Équipement et de l’Eau à Rabat, en présence de représentants ministériels, institutions publiques, fédérations professionnelles et acteurs du BTP.

« La création de la FILEC est une étape décisive pour professionnaliser et fiabiliser l’écosystème des laboratoires du BTP au Maroc. Notre ambition est claire, garantir la qualité et la transparence des contrôles qui fondent la sécurité des infrastructures nationales et soutiennent la compétitivité du secteur », déclare Omar Moudden, président élu de la FILEC, cité dans un communiqué.

Il souligne également que cette fédération permettra « d’unifier les pratiques, d’élever les standards techniques et de renforcer la confiance entre laboratoires, institutions publiques et maîtres d’ouvrage ».

La FILEC fédère un ensemble de métiers essentiels : géotechnique, géophysique, essais et contrôle, investigation maritime, contrôle qualité, expertise du bâtiment et recherche & développement. Cette union permet de structurer un réseau national de compétences indispensable à la fiabilité des ouvrages, à la sécurité des constructions et à la réalisation des grands projets structurants du Royaume.

Créée pour structurer, organiser et réglementer l’accès à la profession de laboratoire BTP, la FILEC porte plusieurs missions majeures : harmoniser les pratiques, renforcer les compétences des équipes, instaurer un label national dédié à la fiabilité des laboratoires publics et privés, et représenter la voix de la profession auprès des pouvoirs publics. Elle ambitionne également d’intensifier la normalisation, la certification, la formation continue et la coopération scientifique.