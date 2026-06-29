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Le Groupe BCP et Western Union facilitent les transferts d’argent instantanés vers le Maroc

by Challenge
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Le Groupe BCP et Western Union ont annoncé, lundi 29 juin 2026, le lancement opérationnel d’une solution inédite de transfert d’argent international reposant sur une intégration API directe (Interface de Programmation d’Application). Grâce à cette solution, les fonds envoyés depuis l’étranger peuvent être reçus de manière instantanée et sécurisée, directement sur le compte bancaire du bénéficiaire au Maroc.

Cette solution entièrement automatisée représente une avancée concrète pour les Marocains du Monde et leurs familles : plus de délais d’attente, une expérience fluide de bout en bout, et la garantie d’une transaction sécurisée, portée par la solidité du réseau Banque Populaire et l’expertise mondiale de Western Union, leader mondial des transferts d’argent présent dans plus de 200 pays et territoires.

« Ce projet incarne notre ambition : mettre la technologie et l’innovation au service de nos clients. En connectant directement les systèmes de Western Union à notre infrastructure bancaire, nous offrons aux Marocains du Monde et à leurs proches une expérience de transfert véritablement moderne — instantanée, sécurisée, sans rupture. C’est une nouvelle expression concrète de notre stratégie d’Open Banking », déclare Idriss Bensmail, Directeur Général en charge de la Banque de Détail du Groupe BCP.

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« Avec la Banque Centrale Populaire, nous partageons une mission commune : élargir l’accès aux services financiers et permettre à nos clients au Maroc de rester connectés aux personnes et aux opportunités qui comptent le plus pour eux. Je suis donc particulièrement heureux que l’annonce d’aujourd’hui marque une nouvelle étape importante dans notre partenariat historique et fructueux », souligne Mohamed Touhami El Ouazzani, Président Régional Afrique chez Western Union..

Et de poursuivre: « Cette collaboration permettra aux clients de la Banque Populaire de bénéficier davantage du réseau financier mondial de Western Union, en leur offrant la possibilité de se connecter de manière fluide et en temps réel à leur famille et à leurs proches partout dans le monde. Elle constitue également une nouvelle étape dans notre engagement à accompagner les clients, où qu’ils soient et chaque fois qu’ils ont besoin de nous, en leur proposant des services financiers digitaux innovants et de premier plan».

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Enfin, il a adressé ses sincères remerciements aux partenaires de la Banque Centrale Populaire « pour leur confiance renouvelée et leur collaboration, ainsi qu’à nos équipes dont l’engagement et le travail ont rendu ce lancement possible».

Au-delà de ce premier cas d’usage, cette intégration ouvre la voie à de nouvelles fonctionnalités autour des paiements transfrontaliers, renforçant le positionnement de la BCP comme acteur de référence de l’Open Banking au Maroc et consolidant un partenariat historique au service de l’inclusion financière.

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