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Avec «LA VIRTUELLE» et «L’INSTANT», la Banque Populaire réinvente la carte bancaire

by Challenge CP
written by Challenge CP

Portée par une dynamique d’innovation continue, la Banque Populaire franchit un nouveau cap dans la digitalisation des moyens de paiement au Maroc. En enrichissant son application Pocket Bank, la Banque Populaire propose désormais un duo de cartes digitales uniques sur le marché, conçu pour répondre en toute sécurité à chaque besoin des clients particuliers: «LA VIRTUELLE», la solution multi-usage pionnière, et «L’INSTANT», la toute nouvelle carte éphémère à haute sécurité.

« LA VIRTUELLE » : La première carte virtuelle au Maroc permettant l’achat en magasin via les terminaux de paiements (TPE)

Lancée avec succès, la carte «LA VIRTUELLE» s’impose comme une véritable innovation monétique. Elle est la toute première carte virtuelle au Maroc à briser la barrière du digital en permettant, en plus du e-commerce, le paiement physique sans contact sur les terminaux de paiement (TPE) via les wallets mobiles compatibles (Apple Pay, Google Pay).

Véritable alternative à la carte traditionnelle, «LA VIRTUELLE» est une solution permanente idéale pour disposer d’une carte monétique dès l’ouverture du compte, centraliser ses dépenses quotidiennes, effectuer des achats en ligne au Maroc comme à l’étranger, et gérer en toute sérénité ses abonnements récurrents en ligne.

«L’INSTANT»: La nouvelle carte éphémère gratuite qui s’auto-détruit après chaque achat

Pour compléter cette offre et répondre aux besoins d’achats ponctuels et de sécurité renforcée, la Banque Populaire introduit «L’INSTANT», sa nouvelle carte éphémère, 100% digitale, gratuite, offrant un dispositif de sécurité maximal pour les transactions sur internet. Son fonctionnement est conçu pour générer un code unique à chaque transaction et s’auto-détruit immédiatement après l’achat ou une heure après sa création si elle n’est pas utilisée.

Les utilisateurs ont également la possibilité de personnaliser à la fois l’intitulé et le plafond de chaque carte «L’INSTANT» pour une maîtrise parfaite de chaque transaction et un suivi rigoureux de leur budget depuis Pocket Bank.

Des plafonds adaptés et une expérience 100% mobile

Dès l’ouverture d’un compte Banque Populaire (en agence et sur l’application Pocket Bank), ces deux cartes digitales sont accessibles en quelques clics et sans aucun déplacement en agence. Elles offrent une souplesse financière optimale avec des plafonds de paiement personnalisables pour les transactions nationales et s’alignant sur la dotation disponible du client pour l’international.

«À travers notre application Pocket Bank, nous offrons à nos clients le meilleur de la technologie monétique digitale. Avec «LA VIRTUELLE», nous sommes les premiers au Maroc à proposer une carte dématérialisée utilisable aussi bien en ligne qu’en magasin sur TPE. Aujourd’hui, avec le lancement de la carte éphémère «L’INSTANT», nous apportons une brique de sécurité supplémentaire et gratuite pour les achats internet ponctuels. Cette double offre illustre notre engagement continu à concevoir des solutions innovantes, simples et parfaitement adaptées aux usages de chacun de nos clients», déclare Hind Lahrichi, responsable du marché Particuliers et Professionnels.

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