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HCP: les industriels optimistes sur la production au T2, hormis l’extraction

by Challenge
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D’après l’enquêtes trimestrielles de conjoncture du Haut-Commissariat au Plan (HCP), les industriels marocains s’attendent globalement à une hausse de la production au deuxième trimestre (T2) de l’exercice en cours, à l’exception du secteur de l’extraction.

En effet, les entreprises de l’industrie extractive imputent principalement cette contre-performance à la diminution de la production des phosphates. Selon le document du HCP rendu public jeudi 4 juin 2026, les patrons de ce secteur prévoient une diminution des effectifs employés.

Par contre, les entreprises de l’industrie manufacturière anticipent une augmentation de leur niveau de production. Cette évolution serait principalement attribuable, d’une part, à une hausse de l’activité dans les branches de l’Industrie alimentaire, de l’Industrie chimique, de l’Industrie automobile et de la Fabrication d’équipements électriques et, d’autre part, à une diminution de celle de l’Industrie du papier et du carton et la Fabrication de textiles. Concernant les anticipations de l’emploi, les industriels prévoient globalement une stabilité des effectifs employés.

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S’agissant de la production énergétique, elle connaîtrait une augmentation attribuable à la hausse de la Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné. Pour ce qui est de l’emploi, il connaîtrait une diminution des effectifs au cours du même trimestre.

Pour le même trimestre, les entreprises de l’industrie environnementale anticipent une stabilité de la production notamment dans les activités du Captage, traitement et distribution d’eau » et une stabilité des effectifs employés.

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Par ailleurs, les anticipations avancées par les chefs d’entreprises du secteur de la Construction font ressortir une augmentation de l’activité. Cette évolution résulterait, d’une part, de la hausse d’activité attendue dans les branches de la Construction de bâtiments et des Travaux de construction spécialisés et, d’autre part, de la stagnation d’activité prévue dans le Génie civil. Cette évolution dans le secteur de la construction serait accompagnée par une hausse prévue des effectifs employés.

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