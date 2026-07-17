Koch Ag & Energy Solutions et OCP renforcent leur partenariat

Koch Ag & Energy Solutions (Koch) et OCP Nutricrops S.A. (OCP) ont signé un accord prévoyant l’investissement de Koch dans Jorf Fertilizers Company I (JFC I), filiale d’OCP Nutricrops. Une fois finalisée, cette transaction donnera naissance à une joint-venture opérationnelle détenue à parts égales (50/50) par les deux groupes.

Cet accord vient consolider une relation entamée en 2022, année où Koch avait pris une participation de 50% dans Jorf Fertilizers Company III, devenue depuis Kofert. JFC I détient et exploite une usine de production d’engrais phosphatés à Jorf Lasfar, d’une capacité annuelle de 1,2 million de tonnes métriques. L’unité s’inscrit dans le complexe de Jorf Lasfar, présenté comme la plus grande plateforme de production d’engrais phosphatés au monde.

Une fois la transaction sur JFC I finalisée, les deux joint-ventures réunies porteront la capacité de production annuelle combinée à environ 2,5 millions de tonnes d’engrais phosphatés. Cette nouvelle entité a vocation à approvisionner des clients à l’échelle mondiale, notamment en Amérique du Nord.

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L’annonce intervient alors que les agriculteurs et clients nord-américains recherchent une plus grande fiabilité d’approvisionnement, des sources diversifiées d’engrais phosphatés et des solutions durables pour sécuriser leurs chaînes de valeur agricoles.

Elle fait également suite à la décision de l’administration américaine de suspendre temporairement les droits compensateurs sur les importations d’engrais phosphatés marocains, une mesure qui ouvre une fenêtre supplémentaire à la joint-venture pour fournir aux agriculteurs et clients américains des solutions de nutrition des plantes à base de phosphate, jugées essentielles à la santé des sols et au rendement des cultures.

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«Cet investissement s’appuie sur la collaboration fructueuse que nous avons entretenue dans le cadre de la joint-venture Kofert», a déclaré Scott McGinn, président de Koch Fertilizer. Et de poursuivre : «nous sommes ravis d’élargir l’offre de produits phosphatés de Koch Fertilizer pour nos clients et de continuer à renforcer la relation de longue date entre Koch et OCP».

De son côté, Faris Derrij, président-directeur général d’OCP Nutricrops, a salué «une étape importante» dans le partenariat avec Koch, qualifié d’« acteur majeur en Amérique du Nord». Il a ajouté : «cette joint-venture renforce notre capacité à fournir aux agriculteurs et à nos clients, notamment en Amérique du Nord, des solutions de nutrition des sols fiables et de haute qualité. Elle contribue également à la résilience des chaînes de valeur agricoles et à soutenir la sécurité alimentaire à long terme».

A noter que la transaction reste soumise aux conditions usuelles, notamment à l’obtention des autorisations réglementaires requises.