Alertes
Argent et jetons de présence. Les étrangers résidents peuvent désormais les transférer sans tracas
Négoce international. Les opérateurs peuvent désormais payer jusqu’à 50% d’acomptes anticipés
Marchandises litigieuses. Ce qui change dans la procédure de transaction
Code des douanes et impôts indirects. Fin de la paperasserie avec la déclaration simplifiée électronique
La stabilité et la résilience du Maroc garants de la sécurité de l’Occident [Financial Times]
Séisme à Al Haouz. Comment faire de la région dévastée un modèle de régénération rurale
« Mohammed VI, un grand souverain » d’un « pays frère », dixit Nicolas Sarkozy dans son nouveau livre
Benkhadra : « pour optimiser les chances de découvertes pétrolières, il est crucial d’intensifier le forage »
Challenge N° 1022 • Du 17 au 23 juillet 2026
Le géant asiatique de l’emballage plastique EPL Indovida s’implante au Maroc
IA : le ministère de la Transition numérique et Capgemini Maroc signent un mémorandum d’entente
CSA Motors fait le bilan d’un an de commercialisation de ROX au Maroc
The Frontline Unit confie sa direction à Badr Bougrine
Reprise des conflits au Moyen-Orient : quels effets sur l’attractivité touristique du Maroc ?
Maroc : le HCP anticipe un regain de croissance au troisième trimestre
Moncef Belkhayat : «mieux vaut détenir une part d’un grand groupe que rester seul à la tête d’une entreprise qui plafonne»
Kénitra, nouveau pilier de la stratégie Smart Car de Stellantis en Afrique et au Moyen-Orient
Maroc–France : une 15e Réunion de Haut niveau à Rabat
Home Flash-ecoAutomobileCSA Motors fait le bilan d’un an de commercialisation de ROX au Maroc
Automobile

CSA Motors fait le bilan d’un an de commercialisation de ROX au Maroc

by David Jérémie
written by David Jérémie

Importateur officiel de la marque chinoise ROX au Maroc, CSA Motors a organisé récemment une soirée réunissant clients, partenaires et invités, à l’occasion du premier anniversaire du lancement de la marque sur le marché national. L’événement, intitulé «Les 250 clients qui nous ont fait confiance en 2026», visait à marquer cette étape et à présenter les orientations à venir du constructeur au Maroc.

Selon CSA Motors, 250 véhicules ROX ont trouvé preneur au Maroc depuis le lancement de la marque il y a un an. L’importateur présente ces premiers clients comme le socle sur lequel s’est construite l’implantation de la marque dans le segment premium. L’entreprise indique avoir accompagné ce lancement par la mise en place progressive d’un réseau de distribution, d’un service après-vente dédié, ainsi que d’une organisation commerciale destinée à répondre aux standards du segment premium.

Lire aussi | Voitures neuves au Maroc : l’électrification franchit un nouveau seuil

Concrètement, le positionnement de ROX au Maroc repose largement sur sa technologie REEV (Range Extended Electric Vehicle), un système hybride qui combine une motorisation électrique et un prolongateur d’autonomie thermique.

D’après les données communiquées par la marque, cette architecture permet une conduite en mode 100 % électrique pour les trajets du quotidien, tout en offrant une autonomie combinée annoncée de 1 225 km lorsque le prolongateur d’autonomie prend le relais. Un fonctionnement qui vise à répondre à deux contraintes identifiées par le constructeur sur le marché marocain : la limitation du réseau de recharge rapide et le besoin d’autonomie pour les longs trajets, peut-on lire dans le communiqué de l’importateur de la marque.

Lire aussi | Sécurité routière : Abdessamad Kayouh veut intégrer les nouvelles mobilités

CSA Motors met en avant plusieurs caractéristiques associées à cette technologie : d’abord, une consommation de carburant réduite par rapport à un moteur thermique classique, puisque le prolongateur n’intervient qu’en complément. Ensuite, une disponibilité du véhicule qui n’est pas conditionnée à la présence de bornes de recharge, ce qui élargit considérablement les possibilités d’utilisation.

À cela s’ajoute une gestion électronique optimisée de la répartition d’énergie entre la batterie et le prolongateur, garantissant un fonctionnement fluide et efficace. Enfin, des émissions réduites en usage urbain, puisque les trajets courts peuvent être effectués en mode tout électrique, renforcent l’intérêt de cette solution dans un contexte de transition énergétique, dixit l’opérateur.

S’agissant des prochaines étapes de développement de la marque au Maroc, CSA Motors a évoqué un élargissement à venir de la gamme de modèles, ainsi qu’un renforcement du réseau de distribution national. A noter que le calendrier précis de ces développements n’a pas été détaillé.

Vous aimerez aussi

Kénitra, nouveau pilier de la stratégie Smart Car de Stellantis en Afrique et...

Sécurité routière : Abdessamad Kayouh veut intégrer les nouvelles mobilités

Auto Nejma introduit Denza et la recharge ultra-rapide Flash Charging au Maroc [Vidéo]

Renault Group franchit le cap du million de véhicules électriques

Nouveau Fiat Doblo : la polyvalence en version 7 places

Quest Dakar : un rallye hybride marocain au service du sport pour tous...