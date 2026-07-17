CSA Motors fait le bilan d’un an de commercialisation de ROX au Maroc

Importateur officiel de la marque chinoise ROX au Maroc, CSA Motors a organisé récemment une soirée réunissant clients, partenaires et invités, à l’occasion du premier anniversaire du lancement de la marque sur le marché national. L’événement, intitulé «Les 250 clients qui nous ont fait confiance en 2026», visait à marquer cette étape et à présenter les orientations à venir du constructeur au Maroc.

Selon CSA Motors, 250 véhicules ROX ont trouvé preneur au Maroc depuis le lancement de la marque il y a un an. L’importateur présente ces premiers clients comme le socle sur lequel s’est construite l’implantation de la marque dans le segment premium. L’entreprise indique avoir accompagné ce lancement par la mise en place progressive d’un réseau de distribution, d’un service après-vente dédié, ainsi que d’une organisation commerciale destinée à répondre aux standards du segment premium.

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Concrètement, le positionnement de ROX au Maroc repose largement sur sa technologie REEV (Range Extended Electric Vehicle), un système hybride qui combine une motorisation électrique et un prolongateur d’autonomie thermique.

D’après les données communiquées par la marque, cette architecture permet une conduite en mode 100 % électrique pour les trajets du quotidien, tout en offrant une autonomie combinée annoncée de 1 225 km lorsque le prolongateur d’autonomie prend le relais. Un fonctionnement qui vise à répondre à deux contraintes identifiées par le constructeur sur le marché marocain : la limitation du réseau de recharge rapide et le besoin d’autonomie pour les longs trajets, peut-on lire dans le communiqué de l’importateur de la marque.

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CSA Motors met en avant plusieurs caractéristiques associées à cette technologie : d’abord, une consommation de carburant réduite par rapport à un moteur thermique classique, puisque le prolongateur n’intervient qu’en complément. Ensuite, une disponibilité du véhicule qui n’est pas conditionnée à la présence de bornes de recharge, ce qui élargit considérablement les possibilités d’utilisation.

À cela s’ajoute une gestion électronique optimisée de la répartition d’énergie entre la batterie et le prolongateur, garantissant un fonctionnement fluide et efficace. Enfin, des émissions réduites en usage urbain, puisque les trajets courts peuvent être effectués en mode tout électrique, renforcent l’intérêt de cette solution dans un contexte de transition énergétique, dixit l’opérateur.

S’agissant des prochaines étapes de développement de la marque au Maroc, CSA Motors a évoqué un élargissement à venir de la gamme de modèles, ainsi qu’un renforcement du réseau de distribution national. A noter que le calendrier précis de ces développements n’a pas été détaillé.