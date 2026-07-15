Auto Nejma introduit Denza et la recharge ultra-rapide Flash Charging au Maroc [Vidéo]

Importateur exclusif de BYD au Maroc, Auto Nejma enrichit son portefeuille avec Denza, la marque premium du groupe automobile chinois. Quatre modèles sont annoncés, accompagnés de deux showrooms à Casablanca et Rabat. Avec une technologie de recharge ultra-rapide inédite sur le continent, ce lancement marque une avancée significative pour le segment électrifié haut de gamme au Maroc.

Pour Auto Nejma, l’arrivée de Denza s’inscrit dans la continuité d’un positionnement déjà affirmé sur le segment premium. Et pour cause ; l’importateur, qui représente déjà Mercedes-Benz et Smart au Maroc, ne fait pas une incursion sur un terrain inconnu, mais renforce sa présence dans le haut de gamme.

Que retenir de Denza ? La marque se positionne comme le premier constructeur premium mondial entièrement dédié aux nouvelles énergies, couvrant l’ensemble des segments : berlines grand tourisme, monospaces et SUV. Mieux, elle bénéficie en priorité des innovations du groupe BYD, dont la Blade Battery de seconde génération, la plateforme e³, une architecture électrique à très haute tension. Ajoutez-y les suspensions intelligentes DiSus ou encore les systèmes audio Devialet.

Toujours est-il que dans le Royaume, Auto Nejma déploiera un réseau exclusif estampillé Denza, comprenant points de vente, financement, accueil et service après-vente, avec des espaces de réception inspirés du lounge.

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Le Z9GT, vaisseau amiral de la gamme

Premier modèle de la gamme à être lancé sur le marché, le Z9GT se présente comme un grand tourer aux allures de shooting brake. Il est proposé aussi bien en version 100 % électrique qu’en hybride rechargeable. Sa ligne de caisse, inspirée du drapé de la soie, repose sur des proportions définies selon le nombre d’or et intègre un becquet actif à double élément.

À l’intérieur, l’habitacle baptisé «Elegance Sphere» associe un affichage tête haute à réalité augmentée de 50 pouces, un écran central flottant de 17,3 pouces, des sièges massants chauffants et ventilés, ainsi qu’un assistant embarqué à intelligence artificielle. Le système audio Devialet, doté de 20 haut-parleurs compatibles Dolby Atmos, équipe l’ensemble de la gamme DENZA.

Sur le plan technique, sa singularité tient à la plateforme e³. Cette architecture associe trois moteurs à commande indépendante et deux moteurs arrière à direction autonome, chaque roue pouvant être motorisée et braquée séparément. Grâce à cette configuration, le Z9GT offre des fonctionnalités inédites : il peut effectuer un demi-tour sur place ou avancer en marche en crabe, une aide précieuse pour se dégager d’un stationnement serré ou d’une ruelle étroite. Il est également capable de réaliser un stationnement autonome en créneau étroit en une vingtaine de secondes via la fonction e³ Parking. Enfin, le système assure un contrôle du véhicule en cas d’éclatement de pneu, même à des vitesses pouvant atteindre 180 km/h.

Sur le plan des performances, la version 100 % électrique du Z9GT revendique 600 km d’autonomie selon le cycle WLTP, une puissance cumulée de 1 156 chevaux et un 0 à 100 km/h en 2,7 secondes. La version hybride rechargeable annonce, elle, 203 km en tout électrique et 805 km d’autonomie combinée, pour un 0 à 100 km/h en 3,6 secondes. Le châssis repose sur une suspension pneumatique intelligente à amortissement actif et garde au sol variable, tandis que la structure intègre la batterie à la caisse pour la sécurité passive.

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Le D9, le monospace de prestige

Le D9 s’impose comme le modèle phare de Denza en termes de volumes. Sa configuration sept places en 2+2+3 met l’accent sur le confort : sièges «zéro gravité» à la deuxième rangée, troisième rangée chauffante et ventilée, réfrigérateur intelligent et système audio Devialet. L’ensemble illustre la volonté de Denza de conjuguer innovation technologique et prestations premium. Conçu pour répondre aux attentes des familles autant que pour le transport haut de gamme, il repose sur la technologie hybride rechargeable Super DM. Son moteur essence affiche un rendement thermique de 40,12 %, présenté comme une référence mondiale pour un bloc destiné à l’hybride rechargeable. Côté performances, le D9 revendique 210 km d’autonomie en mode 100 % électrique et une puissance cumulée de 353 chevaux.

B5 et B8 : deux SUV pensés pour le tout-terrain

Denza élargit son offre marocaine avec deux modèles hybrides rechargeables taillés pour le franchissement. Le B5 ouvre la gamme, décliné en finitions Excellence et Signature, tandis que le B8 se positionne plus haut, avec une version Executive offrant sept places. Ces SUV combinent robustesse et polyvalence, répondant aussi bien aux besoins des familles qu’aux usages professionnels, tout en intégrant les dernières avancées technologiques du groupe BYD.

Denza Z : la vitrine technologique

Présentée en première mondiale au Goodwood Festival of Speed, la DENZA Z incarne l’expression la plus radicale de la marque. Animée par trois moteurs électriques, elle développe une puissance cumulée de plus de 1 500 chevaux. Véritable démonstrateur de savoir-faire, l’engin illustre l’ambition de Denza de repousser les limites de la mobilité électrifiée. Son arrivée sur le marché marocain est prévue dans un second temps, confirmant la stratégie de la marque : installer d’abord ses modèles familiaux et SUV avant de dévoiler son porte-étendard technologique.

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BYD déploie sa recharge éclair au Maroc

Le lancement de Denza s’accompagne d’une innovation majeure, à savoir l’introduction de la technologie Flash Charging. Le Royaume devient ainsi le premier pays africain (et le dixième parmi les 121 marchés où BYD est présent) à accueillir cette recharge ultra-rapide de nouvelle génération. Concrètement, Flash Charging permet de passer de 10 à 70 % en seulement cinq minutes, soit l’équivalent d’un plein d’autonomie utile. La batterie peut également être rechargée de 10 à 97 % en neuf minutes, et même en conditions extrêmes, à -30 °C, la gestion thermique intelligente assure une charge complète en un peu plus de douze minutes.

Cette avancée répond directement à l’un des principaux freins à l’adoption du véhicule électrique : le temps d’immobilisation à la recharge. En réduisant drastiquement cette contrainte, BYD entend accélérer la transition vers l’électromobilité. Le groupe prévoit d’ailleurs le déploiement de plus de 6 000 stations Flash Charging hors de Chine d’ici 2026, dont plus de 3 000 en Europe, confirmant l’ambition d’un maillage mondial.