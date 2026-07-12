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Automobile

Smeia dévoile la berline électrique XPENG P7+

by David Jérémie
written by David Jérémie

Importateur officiel de la marque chinoise XPENG au Maroc, Smeia a levé le voile sur la nouvelle P7+ à l’occasion d’un événement organisé au showroom de Casablanca Finance City. Entre présentation produit et essai routier grandeur nature jusqu’à Skhirat, la marque a choisi de faire découvrir sa dernière berline 100 % électrique loin des sentiers battus du lancement statique.

Journalistes, créateurs de contenu et partenaires de la marque s’étaient donné rendez-vous ce matin-là au cœur du quartier d’affaires casablancais. Après un tour d’horizon des innovations qui caractérisent la P7+, le programme a pris une tournure plus concrète : direction Skhirat, pour un essai qui devait permettre d’évaluer le véhicule dans des conditions de circulation variées.

Sur la route, la motorisation électrique a permis d’apprécier une conduite silencieuse et souple, portée par un niveau de confort de suspension jugé solide et une finition intérieure soignée. Les différentes séquences du trajet ont également mis en lumière les systèmes d’assistance à la conduite dont XPENG a doté sa berline.

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Sur le plan du gabarit, la P7+ mise sur l’espace. Son empattement de 3 000 mm libère un habitacle généreux, tandis que son coffre de 725 litres (extensible jusqu’à 2 221 litres) et ses 35 espaces de rangement en font un véhicule taillé pour la polyvalence, entre trajets urbains et déplacements longue distance.

L’habitacle fait la part belle à la technologie ; un écran central tactile de 15,6 pouces, compatible Apple CarPlay et Android Auto, centralise l’essentiel des fonctions, tandis que l’application XPENG permet de piloter certains réglages du véhicule à distance.

Le confort, lui, s’appuie sur des sièges en cuir Nappa chauffants, ventilés et massants, un toit panoramique et une insonorisation renforcée, complétée par un système de réduction active du bruit ; autant d’éléments qui positionnent clairement la P7+ sur le segment premium.

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Le point fort technique du modèle réside dans son architecture électrique de 800 V, qui autorise une recharge ultra-rapide jusqu’à 446 kW. Dans des conditions optimales, la batterie peut ainsi passer de 10 à 80 % en seulement 12 minutes, une performance qui répond directement à l’une des principales réticences encore associées à la mobilité électrique, à savoir le temps d’immobilisation pour recharger.

Côté sécurité, la P7+ embarque 14 systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS), parmi lesquels le régulateur de vitesse adaptatif, l’assistance au maintien dans la voie, le freinage d’urgence autonome et le stationnement automatique.

La XPENG P7+ est d’ores et déjà commercialisée dans le réseau Smeia, au prix de 540 000 DH TTC. Ce lancement s’inscrit dans la continuité de la stratégie de l’importateur de la marque, qui poursuit l’élargissement de sa gamme électrique au Maroc et confirme son ambition de proposer des modèles combinant innovation technologique et qualité de fabrication.

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