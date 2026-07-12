Reda Hilali (Wafa Gestion) au 11e rang des meilleurs gestionnaires d’actifs dans la région MENA

Reda Hilali, directeur général de Wafa Gestion depuis 2016, est arrivé à la 11e position parmi les 50 meilleurs gestionnaires d’actifs dans la région du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (MENA), pour 2026, selon le classement annuel de Forbes Middle East.

Sous la houlette de Reda Hilali, ancien président de l’ASFIM (Association des Sociétés de Gestion et Fonds d’Investissement Marocains), les actifs sous gestion de cette filiale d’Attijariwafa bank ont dépassé 17,7 milliards de dollars en 2025, soit une croissance annuelle de plus de 21 %, indique Forbes.

Au cours du même exercice, Wafa Gestion a lancé trois fonds équilibrés destinés aux grosses fortunes, ainsi qu’un fonds obligataire à long terme dédié à un client institutionnel, maintenant une part de marché moyenne de 22,4 % tout au long de l’année.

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Reda Hilali est le seul financier marocain à figurer sur ce classement prestigieux, qui comprend cette année des dirigeants de huit pays arabes, avec une prédominance des pays du Golfe qui ont placé 43 des 50 entrées gérant collectivement près de 523 milliards de dollars d’actifs en 2025.

L’Arabie saoudite arrive en tête avec 20 entrées, dont les entreprises géraient plus de 285 milliards de dollars d’actifs. Le Royaume a également dominé le marché des introductions en bourse (IPO) au Moyen-Orient et en Afrique du Nord en 2025, représentant 39 des 49 IPO de la région et levant 4,9 milliards de dollars sur un total de 7,3 milliards de dollars de recettes.

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D’après Forbes, le secteur de la gestion d’actifs dans la région poursuit son expansion, soutenu par la croissance des marchés de capitaux, la participation croissante des investisseurs et une offre de produits d’investissement plus diversifiée.