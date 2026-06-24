L’OCP lève 5 MMDH après un appel public à l’épargne

Le groupe OCP a levé, via un appel public à l’épargne, 5 milliards de dirhams (MMDH), qui serviront à renforce durablement les fonds propres économiques et la flexibilité financière du géant mondial des phosphates.

Cette émission obligataire subordonnée perpétuelle, intégralement placée auprès d’investisseurs institutionnels de la place, s’inscrit dans la continuité de la stratégie proactive du groupe en matière de gestion du capital et au service de son programme de transformation industrielle et de développement durable.

Ce type de levée de fonds constitue un instrument de financement hybride, associant les caractéristiques de la dette à celles des fonds propres. Reconnu comme un outil efficace de renforcement des fonds propres, il est particulièrement adapté aux groupes présentant une forte trajectoire de croissance et d’investissement, en ligne avec les pratiques des grands émetteurs internationaux.

Lire aussi | OCP réussit une émission obligataire hybride de 1,5 milliard de dollars

« Le placement intégral des 5 MMDH traduit la confiance des investisseurs dans la solidité financière du Groupe et dans la qualité de sa signature », se félicite l’OCP dans un communiqué. Et de préciser : « L’opération a réuni une base diversifiée d’investisseurs institutionnels de premier plan : organismes de placement collectif en valeurs mobilières, compagnies d’assurance et de réassurance, ainsi qu’organismes de retraite et de pension ».

L’émission a été structurée autour de quatre tranches assorties de maturités de référence échelonnées, permettant de répondre aux attentes des différentes catégories d’investisseurs. Elle a été menée avec le concours de CDG Capital et d’Attijari Finances Corp., en qualité de conseils, et de CDG Capital et d’Attijariwafa Bank en charge du placement.

Lire aussi | Le Groupe OCP accueille le ministre nippon de l’Agriculture à Jorf Lasfar

En avril dernier, le groupe OCP a franchi un cap historique sur les marchés financiers internationaux avec une émission obligataire hybride de 1,5 milliard de dollars. Une opération inédite pour un émetteur africain.

Au-delà de son caractère inédit, cette levée de fonds a illustré la capacité d’OCP à accéder aux segments les plus sophistiqués du financement international, dans un contexte pourtant marqué par des conditions de marché exigeantes et une sélectivité accrue des investisseurs.