Canicule: l’Europe suffoque, les ventes de climatiseurs explosent

La canicule qui frappe l’Europe occidentale, inédite par son intensité et sa précocité dans la saison, met à l’épreuve mercredi les réseaux électriques et relance aussi le débat sur l’utilité, ou non, de la climatisation face à des chaleurs appelées à progresser vers l’est du continent.

Au moins 94 millions d’habitants en Europe devraient connaître des températures supérieures à 35°C à un moment de la journée mercredi, dont la majorité en France et en Espagne. Plusieurs régions du Royaume-Uni ont basculé en alerte rouge pour chaleur extrême jusqu’à jeudi soir. C’est la seconde fois que l’alerte est déclenchée depuis 2021, année de sa création.

« Je m’hydrate… et n’exclus pas de tomber la veste », avoue à l’AFP à son arrivée en gare de London Bridge une quinquagénaire du monde des assurances, en chemise blanche et costume sombre, marchant vers un rendez-vous impossible à annuler malgré la chaleur.

Au total, les températures maximales devraient dépasser 30°C pour plus de 350 millions d’habitants en Europe (hors Turquie), soit près des deux tiers. Cette analyse à partir des prévisions du service météorologique allemand et des projections de population en 2025 du Joint Research Center rejoint les chiffres de l’ONG autrichienne Klimadashboard.

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Aux Pays-Bas, Amsterdam a annoncé la gratuité des piscines de plein air. L’Atomium de Bruxelles a réduit ses horaires de visites tout comme le Louvre et la Tour Eiffel à Paris. La Pologne devrait être touchée à partir de jeudi, tandis que l’Autriche, la Croatie ou la Hongrie se préparent.

Pour 10.000 lycéens français, la chaleur est synonyme d’épreuves orales décalées et les écoles britanniques assurent être moins strictes sur les uniformes.

Températures records

Sous des températures historiques, conséquence d’une immense masse d’air chaud venue d’Afrique positionnée sur l’Europe de l’Ouest et comprimée par de hautes pressions en altitude, la France connaît un quatrième jour consécutif de vigilance rouge canicule, avec 58 départements concernés.

Selon l’organisme public Météo-France, la journée de mardi a été « la plus chaude jamais enregistrée en France » depuis 1947. Un autre record a été battu, celui des températures maximales moyennes relevées dans 30 stations de référence, qui a atteint 38,2°C mardi, dépassant le précédent record du 5 août 2003 (37,7°C).

Au moment où certaines centrales nucléaires tournent au ralenti, il a fallu brancher en urgence près de Quimper, dans l’ouest, des groupes électrogènes pour des maisons de retraite médicalisées, touchées par une panne de transformateur « liée aux fortes chaleurs ».

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Environ 68.000 foyers concernés par la coupure d’électricité doivent patienter pour que le courant soit rétabli, au plus tôt « en fin de journée », selon la préfecture.

« Des soignants qui crèvent de chaud »

« La vague de chaleur qui frappe l’Europe entraîne la fermeture d’écoles et met la santé de la population en danger », a alerté le directeur général de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, sur X.

« Nous ne pouvons pas nous permettre d’attendre davantage. Les dirigeants doivent donner la priorité aux investissements dans des systèmes de santé résilients face au changement climatique, tout en accélérant l’action climatique et en atténuant les facteurs à l’origine de la crise climatique », a-t-il affirmé.

En France, « l’hôpital n’est pas saturé aujourd’hui », a indiqué la ministre de la Santé Stéphanie Rist, notant une « petite augmentation des passages aux urgences », comparable à la hausse des appels au Samu, comprise « entre 15% et 20% ».

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Les critiques pleuvent cependant sur l’impréparation des pouvoirs publics, notamment pour isoler les bâtiments scolaires et hospitaliers.

La fournaise frappe nombre de bâtiments vétustes. « Cette semaine dans nos hôpitaux, hormis dans les plus modernes, les patients comme les soignants crèvent de chaud, ils sont à l’agonie », lâche auprès de l’AFP Yann Le Baron, secrétaire national du syndicat Unsa Santé-Sociaux. Les équipes en sont réduites à « la débrouille », utilisant des « couvertures de survie » aux fenêtres ou des climatiseurs mobiles, dit-il.

L’Espagne s’interroge d’ailleurs sur la climatisation de ses hôpitaux, surtout dans le nord où l’on est moins habitué aux fortes chaleurs.

Clim’ ou pas clim’

Comme à chaque coup de chaud, les climatiseurs s’arrachent. Lundi, le groupe français Carrefour recensait 30.000 unités de climatisation écoulées à 18H30, soit « mille fois plus qu’une journée normale » selon son PDG, Alexandre Bompard, sur BFMTV.

Les ventes de la plateforme Amazon ont quasiment doublé et Fnac Darty évoque une « croissance à deux chiffres ». A Mérignac, en France, Thierry, un électricien, se dit dépassé par les demandes « en urgence ».

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Au Royaume-Uni, le réseau électrique est sous tension et son gestionnaire NESO a mis en garde les industriels face à de possibles problèmes dans la soirée.

Yana Markevitch, une ingénieure de 33 ans, a lancé une pétition pour permettre aux bailleurs de climatiser les logements. Elle et son mari étouffent dans leur appartement londonien.

« Aujourd’hui on a branché un climatiseur mobile qu’on vient juste d’acheter. Cela a rafraîchi notre petit bureau, mais quand il est en marche, c’est presque impossible de travailler dans la pièce. C’est extrêmement bruyant, très lourd, mal commode et cela rafraîchit seulement un petit espace », dit-elle.

Au Royaume-Uni, le débat est plus global. « Je pense qu’il faut qu’on ait une discussion sensée sur la climatisation », dit en écho James Bowen, secrétaire général adjoint à l’Association nationale des dirigeants d’établissements scolaires britanniques.

Challenge (Avec AFP)