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Schengen: les aéroports dépassés par le nouveau système EES

by Challenge
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Un peu plus de deux semaines (10 avril 2026) de l’application du nouveau système d’entrée/sortie (EES) dans l’espace Schengen, les aéroports sont submergés par de longues files d’attente et les plaintes des voyageurs, dont certains ont même raté leur avion. Alors que le rush de la saison estivale n’est pas encore là, les professionnels réclament l’assouplissement des contrôles biométriques et un retour au tamponnage des passeports.

Selon la nouvelle réglementation, le voyageur qui franchit une frontière extérieure de l’espace Schengen pour la première fois depuis l’entrée en service d’EES doit fournir l’ensemble de ses données à caractère personnel lors du passage devant les agents chargés du contrôle aux frontières qui relèveront ses empreintes digitales et photographieront son visage avant d’enregistrer le lieu, l’heure et la date du franchissement de la frontière.

Or, des opérateurs aéroportuaires européens critiquent un manque de préparation flagrant pour la mise en œuvre de la nouvelle démarche, comme un sous-effectif chronique des services de contrôles aux frontières et des déficits technologiques en matière d’automatisation.

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«En l’absence de mesures immédiates visant à apporter une flexibilité suffisante, de graves perturbations pendant les mois de pointe estivaux sont à prévoir, avec des files d’attente pouvant atteindre 4 heures, voire davantage», avaient mis en garde le Conseil international des aéroports (ACI Europe), Airlines for Europe (A4E) et l’Association internationale du transport aérien (IATA).

Partout en Europe, les médias spécialisés font état de passagers ayant manqué leur vol car ils attendaient encore de finaliser leur enregistrement par empreintes digitales et reconnaissance faciale. En vertu du règlement européen 2017/2226, les agents aux frontières peuvent assouplir certains contrôles biométriques lorsque les files d’attente dépassent une heure. Toutefois, les opérateurs aéroportuaires jugent ces seuils inapplicables lors des pics d’arrivées hors UE. Dans l’attente de «la normalisation» promise par la Commission européenne, voyageurs et agents doivent leur mal en patience !

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