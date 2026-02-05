La DGM lance une nouvelle alerte météo

Alertes
written by Challenge avec MAP
De fortes pluies, des averses orageuses avec risque de grêle et de fortes rafales de vent sont prévues, jeudi et vendredi, dans plusieurs provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).

Ainsi, de fortes pluies et averses orageuses (60 à 90 mm) sont attendues de jeudi à 12h00 au vendredi à 23h00 à Chefchaouen, Tétouan, Larache, Al Hoceima et Taza, indique la DGM dans un bulletin d’alerte de niveau de vigilance orange.

Le même phénomène concernera, durant la même période, les provinces de Taounate et Ouezzane (40-60 mm), ainsi que Kénitra, Sefrou, Fès, Sidi Kacem, Béni Mellal, Meknès, Tanger-Assilah, M’Diq-Fnideq, Moulay Yacoub, Fahs-Anjra, El Hajeb, Ifrane, Khénifra, Khémisset et Sidi Slimane (30-40 mm).

Par ailleurs, de fortes rafales de vent (75 à 85 km/h) sont prévues ce jeudi de 11h00 à 19h00 dans les provinces de Fahs-Anjra, Larache, Tanger-Assilah, Tétouan, M’Diq-Fnideq, Taroudant, Ouarzazate, Midelt, Kénitra, Berkane, Driouch, Figuig, Nador, Oujda-Angad, El Jadida, Safi, Sidi Bennour, El Hajeb, Ifrane, Boulemane, Sefrou, Al Hoceima, Guercif, Taounate, Taza, Chefchaouen et Taourirt.

Vendredi, de 11h00 à 20h00, ce même phénomène touchera les provinces de Taroudant, Al Haouz, Tétouan, M’Diq-Fnideq, Berkane, Driouch, Figuig, Tata, Ouarzazate, Jerada, Nador, Tiznit, Larache, Tanger-Assilah, Taza, Chefchaouen, Fahs-Anjra, Ifrane, Midelt, Boulemane, Sefrou, Al Hoceima, Guercif, Oujda-Angad, Azilal, Taourirt et Tinghir.

