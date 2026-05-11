Élection CGEM: le binôme Tazi-Bachiri dévoile son programme

À la veille de l’Assemblée générale élective de la CGEM, prévue jeudi 14 mai, Mehdi Tazi et Mohamed Bachiri, unique binôme candidat à la présidence de l’organisation patronale, ont dévoilé leur programme qui s’articule autour de cinq axes stratégiques, fruit de larges consultations avec les différents acteurs concernés.

Au cours d’un point de presse, tenu lundi à Casablanca, le binôme, qui brigue le mandat 2026-2029, a rappelé, tout d’abord, son implication de longue date au sein de la Confédération, ainsi que sa profonde connaissance de l’institution, de ses dossiers, de ses dynamiques, de ses forces et de ses marges de progression.

Les deux candidats ont indiqué être allés à la rencontre des 37 fédérations et des 12 régions de la CGEM, ce qui a permis de mieux comprendre certaines attentes et surtout de faire émerger des propositions directement issues du terrain et intégrées au programme présenté.

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Ils n’ont pas manqué de souligner que le Maroc traverse actuellement « une séquence remarquable d’accélération », marquée notamment par une croissance de 4,9 % durant deux années consécutives, un investissement public record de 380 milliards de dirhams en 2026 et des investissements directs étrangers ayant atteint 56 milliards de dirhams en 2025.

Les cinq axes stratégies

1. Environnement des affaires

Le programme prévoit notamment un véritable choc de simplification administrative, avec un passage à un modèle basé sur le cahier des charges et le contrôle à posteriori, ainsi que la réforme du code du travail et de la fiscalité locale. Cet axe prévoit également des actions sur l’accès au foncier industriel, notamment dans les zones sous tension, ainsi que la poursuite des efforts en matière de financement bancaire et alternatif pour les TPME.

2. Souveraineté productive

Cet axe repose sur l’accélération de la montée en gamme industrielle, le renforcement du taux d’intégration locale et du « Made in Morocco », l’accélération de la transition énergétique, la réduction du coût de l’énergie, le renforcement de la compétitivité logistique ainsi que la réforme de la formation professionnelle afin de rapprocher davantage celle-ci des besoins des entreprises.

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3. Innovation.

Le programme prévoit la poursuite d’une contribution active à la stratégie Digital Morocco 2030 à travers le développement des infrastructures numériques, des data centers, l’adoption de l’intelligence artificielle et le renforcement des compétences digitales. Il prévoit également le soutien à l’écosystème des startups, l’accélération de la digitalisation des TPME ainsi qu’un rôle plus opérationnel de la CGEM à travers le Morocco Innovation Lab dédié à la montée en gamme technologique des entreprises.

4. Rayonnement international

Cette ambition repose notamment sur le renforcement de la compétitivité à l’export, un travail sur les normes et les critères ESG, un accompagnement renforcé des TPME sur les marchés internationaux, ainsi que la mobilisation de la diaspora marocaine comme levier d’investissement et de compétences.

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5. Renforcement des synergies au sein même de la CGEM.

Le binôme souhaite renforcer les synergies inter-fédérations, élargir cette dynamique à d’autres groupements de fédérations et rapprocher davantage les commissions régionales des commissions centrales afin de favoriser des projets communs et des rapprochements entre entreprises.