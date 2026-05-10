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Nécrologie

Décès d’Ali Fassi Fihri, premier directeur général de l’ONEE

by Challenge
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L’ancien directeur général de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), Ali Fassi Fihri est décédé, dimanche, à l’âge de 71 ans à la suite d’une longue maladie, a annoncé sa famille.

Né à Kénitra, le défunt avait également occupé plusieurs hautes fonctions, notamment les postes de président de la Fédération Royale Marocaine de Football, de président du Conseil de surveillance de MASEN et de président du Conseil d’administration de Lafarge Holcim.

Il commence sa carrière, en 1983, comme enseignant chercheur à l’École nationale des mines de Rabat. De 1988 à 1991, il a fait un passage par le secteur privé où il a été directeur général du bureau d’ingénierie SIGMA TECH, spécialisé dans le domaine de l’énergie pour ensuite revenir au secteur public avec sa nomination en 1991 en tant que directeur général du Centre de développement des énergies renouvelables (CDER, aujourd’hui AMEE).

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En février 2001, il est nommé par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, directeur général de l’Office national de l’eau potable (ONEP). Il mettra en œuvre la nouvelle stratégie de l’Office basée sur la généralisation de l’accès à l’eau potable en milieu rural, la sécurisation de l’alimentation des villes marocaines et la prise en charge de la problématique de l’assainissement liquide.

Sept ans plus tard, le 14 novembre 2008, il est nommé directeur général de l’Office national d’électricité (ONE) cumulant les deux responsabilités afin de conduire la fusion des deux entités. Il participe, à ce titre, à la mise en œuvre de la vision royale en matière de transition énergétique. Avec cette fusion, Ali Fassi Fihri est nommé directeur général de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable le 4 octobre 2012? jusqu’au 24 octobre 2017.

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Ali Fassi Fihri a été décoré par feu SM Hassan II le 3 mars 1998 chevalier de l’ordre du Trône, puis décoré par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le 20 janvier 2006, officier de l’ordre du Trône. Il est officier dans l’ordre national du Mérite de la République française, commandeur dans l’ordre civil du Mérite du royaume d’Espagne, et commandeur dans l’ordre de l’Étoile équatoriale de la république du Gabon.

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