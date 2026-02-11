Alertes
Nécrologie

Le ministère de l’Agriculture endeuillé par le décès d’Ali Reda Rabii

by Challenge
written by Challenge

Le ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts a annoncé le décès d’Ali Reda Rabii, conseiller au cabinet du ministre de tutelle, dont la brusque disparition a laissé un profond émoi dans ce département.

«Avec des cœurs croyants en la volonté et le destin de Dieu, nous avons reçu avec une profonde tristesse et affliction la nouvelle du décès du regretté Ali Reda Rabii, conseiller au cabinet de Monsieur le Ministre», écrit la même source dans une publication sur les réseaux sociaux. Le défunt «était un modèle de compétence, de don de soi et d’abnégation dans l’accomplissement de ses missions », souligne le faire-part.

Ali Reda Rabii avait exercé pendant près de dix ans en tant que consultant senior en stratégie. Ce parcours lui a permis d’acquérir une expertise reconnue dans les domaines de la communication politique, des politiques publiques et des relations institutionnelles, compétences qu’il a mises, plus tard, au service du ministère dans un contexte marqué par l’intensification des partenariats internationaux.

Au sein du département de l’Agriculture, il intervenait notamment dans la préparation des grandes échéances internationales, la coordination avec les partenaires étrangers et la gestion des relations avec les médias, en particulier lors des conférences et initiatives d’envergure impliquant le Royaume.

Ali Reda Rabii était le fils de feu Abdessadak Rabii, ancien secrétaire général du gouvernement, en poste de 1993 jusqu’à son décès en 2008.

En cette circonstance, Challenge se joint, aux cadres et fonctionnaires du ministère, pour présenter ses sincères condoléances à la famille du défunt et à ses proches, priant Dieu de l’entourer de sa Miséricorde et d’accorder patience et réconfort aux siens.

