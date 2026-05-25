AFMA. Laïla Mamou intègre le conseil d’administration

Le groupe AFMA, référence du courtage en assurance au Maroc, s’apprête à accueillir une figure de premier plan dans son organe de gouvernance. L’Assemblée générale ordinaire, prévue le mardi 23 juin, actera la nomination de Laïla Mamou au conseil d’administration, en remplacement de Saad Hassar et Nader Mawlaoui, démissionnaires. Une arrivée qui s’inscrit dans la durée du mandat en cours, jusqu’à l’AGO appelée à statuer sur les comptes de l’exercice clos fin 2026.

Actuelle Directrice de l’engagement citoyen de Crédit Agricole Personal Finance & Mobility et Présidente du fonds de dotation For Youth, Laïla Mamou vient ainsi renforcer un conseil en quête d’expertise et de vision stratégique.

Diplômée en finance de l’Université d’Aix-Marseille et titulaire d’un DESS en gestion des administrations et services publics de l’IAE de Caen, Laïla Mamou s’est imposée comme une figure reconnue du secteur financier.

Elle débute sa carrière en 1990 chez Wafasalaf, filiale de Crédit Agricole Consumer Finance au Maroc, où elle occupe le poste de responsable du contrôle de gestion. Progressivement, elle gravit les échelons : contrôle des risques, développement commercial, puis direction générale.

En 2004, elle accède à la présidence du directoire de Wafasalaf, fonction qu’elle occupera jusqu’en 2018. Elle poursuit ensuite son parcours au sein du groupe Crédit Agricole Consumer Finance en tant que Directrice Filiales et Participations, avant de devenir Directrice générale adjointe de Sofinco en charge du développement.

Son parcours, marqué par une progression continue et une expertise multisectorielle, lui vaut d’être citée à plusieurs reprises dans le classement des femmes les plus influentes du monde arabe établi par le magazine Forbes.

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Une nomination qui renforce la dimension stratégique d’AFMA

L’arrivée de Laïla Mamou au conseil d’administration intervient dans un contexte de croissance pour AFMA. Présidé par Farid Bensaïd, le groupe a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires consolidé de 317 millions de DH, en hausse de 11 % par rapport à 2024.

Le résultat net consolidé s’établit à 73 millions de DH, en léger recul en raison d’un ajustement lié à un contrôle fiscal portant sur les exercices 2021 à 2024. Retraité de cet impact, le résultat net aurait atteint 82 millions de DH, confirmant une dynamique de progression solide.

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Croissance soutenue et politique de distribution attractive

Au niveau social, AFMA affiche un résultat net de 64 millions de DH, légèrement en baisse, mais qui ressortirait à 73 millions de DH après retraitement des effets fiscaux, soit une progression de 12 %.

Dans ce contexte, le conseil d’administration propose à l’Assemblée générale la distribution d’un dividende global de 62 millions de dirhams, équivalant à 62 dirhams par action, confirmant la solidité financière du groupe et sa volonté de récompenser ses actionnaires.