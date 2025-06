AXA Services Maroc renforce son engagement environnemental à l’occasion de la Journée mondiale de l’Environnement

À l’occasion de la Journée mondiale de l’Environnement, AXA Services Maroc (ASM) a présenté un bilan positif de ses actions en faveur du développement durable.

Entre 2019 et 2024, AXA Services Maroc a réduit sa consommation d’électricité de 49 %, avec une moyenne de 461 kWh par collaborateur en 2024, contre 1 329 kWh cinq ans plus tôt. Cette performance est attribuée à une combinaison de mesures d’optimisation énergétique, d’équipements plus efficaces et de campagnes de sensibilisation auprès des employés.

La consommation d’eau a également connu une nette baisse, avec une diminution de 41 % sur la même période. Chaque collaborateur consomme désormais en moyenne 9,6 litres d’eau par jour, contre 23,6 litres auparavant. Ces chiffres témoignent d’une politique de gestion rigoureuse des ressources hydriques sur les différents sites.

Dans le cadre de sa stratégie de réduction des émissions, ASM a amorcé une transition vers les énergies renouvelables avec l’installation de panneaux solaires sur ses sites de Kénitra et Techno 2. L’entreprise vise à ce que 16 % de sa consommation énergétique provienne de l’énergie solaire, une étape vers une empreinte carbone plus faible.

AXA Services Maroc a également renforcé sa politique de gestion des déchets. Entre 2022 et 2024, près de huit tonnes de déchets ont été valorisées, dont six tonnes rien que pour l’année 2024. Ce résultat reflète une mobilisation collective pour le tri sélectif, le recyclage et la mise en place de circuits internes plus structurés.

L’entreprise prévoit de poursuivre et amplifier ses efforts dans les mois à venir. Parmi les priorités : améliorer encore l’efficacité énergétique, renforcer la valorisation des déchets et encourager les comportements écoresponsables au sein des équipes.