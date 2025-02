AXA Assurance Maroc va céder 80 % de ses parts à une filiale de Stellantis

AXA Assurance Maroc et Fidis S.p.A., filiale à 100 % du groupe Stellantis, ont annoncé l’ouverture de négociations exclusives en vue de la cession de 80 % des parts d’AXA Crédit, filiale de crédit à la consommation d’AXA Assurance Maroc, à Fidis S.p.A.

Cette opération s’inscrit dans la stratégie d’AXA Assurance Maroc, qui vise à recentrer ses activités sur l’assurance tout en déléguant la gestion de ses opérations de crédit à un acteur spécialisé. À l’issue de la transaction, AXA Assurance Maroc conservera une participation de 20 % dans AXA Crédit.

Le projet de cession prévoit également un partenariat de distribution d’assurance entre AXA Assurance Maroc et Fidis S.p.A., renforçant ainsi les synergies commerciales entre les deux groupes.

Meryem Chami, Directrice Générale d’AXA Assurance Maroc, a déclaré : « Le projet de cession de 80 % des parts d’AXA Crédit témoigne du succès de l’équipe, qui a su construire un positionnement unique sur le marché du crédit aux fonctionnaires. Nous sommes honorés de nous associer à Stellantis, acteur majeur de l’économie marocaine. Ce partenariat ouvre également de nouvelles opportunités de collaboration sur le marché africain. »

De son côté, Andrea Faina, Directeur de Stellantis FSOA Financial Services et PDG de Fidis S.p.A., a souligné l’intérêt stratégique de cette acquisition : « En acquérant la majorité d’AXA Crédit, Stellantis pourra établir sa captive financière au Maroc. Ce partenariat avec AXA nous permettra de proposer une offre intégrée combinant achat de véhicules, financement et assurances, renforçant ainsi notre fidélisation client et soutenant nos ambitions commerciales au Maroc. »

La conclusion de la transaction reste soumise à l’approbation des autorités compétentes, notamment Bank Al-Maghrib et le Conseil de la concurrence.