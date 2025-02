Pourquoi la visite de Rachida Dati au Sahara marocain est historique

La ministre française de la Culture, Rachida Dati, a marqué l’histoire ce lundi 17 février en effectuant une visite officielle dans les provinces du Sud marocain, une première pour un membre du gouvernement français.

Ce déplacement, riche en symboles, s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations culturelles entre la France et le Maroc, trois mois après la visite d’État du président Emmanuel Macron.

Une tournée culturelle et politique

Accompagnée de son homologue marocain, Mohamed Mehdi Bensaïd, Rachida Dati a entamé sa tournée par Tarfaya, où elle a visité la Kasbah et le musée Saint-Exupéry, lieux emblématiques chargés d’histoire. La ministre a salué les efforts de préservation du patrimoine marocain et annoncé des travaux de restauration pour la Casa del Mar, une forteresse datant de 1882.

📍Tarfaya | En 1927, Antoine de Saint-Exupéry est nommé chef de l’aérodrome de Cap Juby, à Tarfaya. La ville abrite désormais un petit musée de la poste aérienne en hommage à l’auteur du Petit Prince.



👉 J’ai annoncé que le @MinistereCC sera au rendez-vous de la modernisation et… pic.twitter.com/PW1N9j3kZ6 — Rachida Dati ن (@datirachida) February 18, 2025

À Laâyoune, la ministre a lancé officiellement l’Alliance française, un projet phare visant à renforcer l’enseignement du français et à promouvoir les échanges culturels dans la région. « Cette Alliance sera un centre ressource pour la coopération culturelle entre nos deux pays », a-t-elle déclaré, soulignant l’importance de l’éducation et de la culture comme leviers de développement.

La visite s’est poursuivie à Dakhla avec l’inauguration d’une annexe régionale de l’Institut Supérieur des Métiers de l’Audiovisuel et du Cinéma (ISMAC). Cette structure, fruit d’un accord de coopération signé à Cannes, offrira aux jeunes de la région des formations spécialisées dans les métiers du cinéma, de la production audiovisuelle et des effets spéciaux. « Cette inauguration témoigne de notre ambition commune de développer les industries créatives », a affirmé Rachida Dati, rappelant l’importance de la formation pour les jeunes talents marocains.

Un soutien fort à la marocanité du Sahara

Au-delà des aspects culturels, cette visite revêt une dimension politique significative. En se rendant dans les provinces du Sud, Rachida Dati a réaffirmé le soutien de la France à la marocanité du Sahara, une position récemment consolidée par Paris. « Notre coopération dans cette région reflète un engagement fort de la France », a-t-elle déclaré, saluant les efforts du Maroc pour le développement économique et social des provinces du Sud.

📍Laayoune | La création d'une alliance française avait été annoncée lors de la visite d’État d'@EmmanuelMacron au Maroc en octobre dernier. 3 mois après, je suis venue soutenir ce projet, symbole de la coopération entre nos deux pays. Il sera un formidable outil pour développer… pic.twitter.com/BzoOkGaonu — Rachida Dati ن (@datirachida) February 18, 2025

La visite s’est achevée à Rabat, où Rachida Dati a participé à une table ronde sur l’industrie du jeu vidéo, un secteur en plein essor au Maroc. Elle a également rencontré Mohamed Mehdi Bensaïd pour signer plusieurs accords de coopération dans les domaines du cinéma, des médias et du patrimoine. Ces engagements s’inscrivent dans la feuille de route culturelle établie lors de la visite d’Emmanuel Macron en octobre 2024.

Une nouvelle ère pour la coopération culturelle

Cette visite historique de Rachida Dati au Sahara marocain constitue un tournant dans les relations franco-marocaines. En misant sur la culture comme vecteur de dialogue et de développement, les deux pays ouvrent une nouvelle ère de coopération, porteuse d’opportunités pour les jeunes générations et les industries créatives.

Comme l’a souligné la ministre, « les industries culturelles et créatives sont un levier d’innovation, de croissance et de dialogue entre nos deux nations ». Un message fort qui résonne bien au-delà des frontières.

En devenant la première membre du gouvernement français à fouler officiellement le sol des provinces du Sud, Rachida Dati inscrit ce déplacement dans l’histoire diplomatique. Au-delà des projets culturels et éducatifs, cette visite symbolise un soutien clair à la marocanité du Sahara, affirmant l’importance stratégique de la coopération entre Paris et Rabat. Elle ouvre ainsi une ère nouvelle où la culture devient un pont durable entre les deux nations, tout en consolidant les liens politiques et économiques pour les générations futures.