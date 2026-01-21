L’UE consacre près de 2,5 MMDH aux grandes réformes au Maroc en 2025

L’Union européenne (UE) a confirmé son rôle de partenaire stratégique du Maroc en mobilisant 2,48 milliards dirhams (233,42 millions d’euros) d’appuis budgétaires pour accompagner les grandes réformes nationales, au cours de l’année 2025.

« Ces financements soutiennent des priorités clés du Royaume, allant du développement humain à la transition verte, en passant par la cohésion territoriale et la croissance économique tout en s’accordant avec les objectifs et priorités de l’Union européenne », indique la Délégation de l’UE à Rabat, dans un communiqué publié mercredi 21 janvier 2026 :

Cette coopération s’inscrit dans la continuité de l’Accord d’Association UE-Maroc, dont 2025 a marqué le 25e anniversaire, ainsi que dans le cadre du nouveau Pacte pour la Méditerranée visant à renforcer la coopération euro-méditerranéenne et à donner un nouvel élan à un partenariat de longue date.

Un partenariat centré sur le développement humain et territorial

À travers le Programme « KARAMA », l’Union européenne a accompagné la réforme de la protection sociale, qui a pour objectif d’assurer un accès plus équitable aux aides sociales directes ou à l’assurance maladie obligatoire. Cet appui s’est traduit par un versement de 292 millions de dirhams (27.5 millions d’euros), contribuant à réduire les inégalités socio-économiques.

Dans le cadre de la régionalisation avancée, le Programme d’appui au développement des Zones Rurales et de Montagne a bénéficié d’un versement de 31,8 millions de dirhams (3 millions d’euros) pour contribuer à renforcer la gouvernance territoriale, la mise en œuvre des plans et stratégies des institutions régionales et à soutenir le développement économique durable au plus près des territoires ruraux et de montagne.

Le Programme « ESRIM » soutient la réforme de l’enseignement supérieur, le développement de la recherche et de l’innovation, ainsi que la mobilité académique et scientifique avec l’Europe. En 2025, 240 millions de dirhams (22 millions d’euros) ont été déboursé pour accélérer la formation d’une nouvelle promotion d’étudiants et chercheurs mieux préparés aux exigences du marché de l’emploi et aux enjeux du développement.

Transition verte, énergie et croissance inclusive

Dans le sillage du Partenariat Vert entre l’Union européenne et le Maroc, conclu en 2022, le Programme « Terre Verte » a continué d’appuyer les Stratégies Nationales « Génération Green » et « Forêts du Maroc » en faveur de pratiques agricoles et forestières durables, de la sécurité alimentaire et de l’emploi rural. 858 millions dirhams (78 millions d’euros) ont été apportés au Trésor public pour accompagner ces politiques nationales.

Partenaire de longue date du Maroc en matière de déploiement des énergies renouvelables, l’Union européenne a soutenu – dans le cadre de son programme « Energie verte » – la politique énergétique nationale avec un soutien budgétaire de 103,6 millions de dirhams (9,76 millions d’euros). Ce programme permet d’accompagner les réformes ambitieuses du Maroc de moderniser son marché de l’électricité, pour mettre en place un mécanisme de certification de l’électricité d’origine durable ou encore la réforme structurelle de l’Office National de l’Électricité et de l’Eau Potable (ONEE).

Par ailleurs, l’Union européenne a intensifié son appui à la Stratégie d’inclusion financière du Maroc (SNIF) et au financement des petites et moyennes entreprises (PMEs) pour promouvoir la croissance économique et la création d’emploi, avec une subvention de 112 millions de dirhams (10, 55 millions d’euros) dans le cadre du Programme d’appui à l’inclusion financière.

Enfin, le Programme « Islah », a continué de soutenir la modernisation de l’administration publique et la numérisation des services publics avec une contribution financière de 76 millions de dirhams (7,15 millions d’euros) en appui au programme national de réforme de l’administration.