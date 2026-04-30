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SIAM 2026: Dari Couspate primée lors de la 18e édition

by Challenge
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À l’occasion de la 18ᵉ édition du Salon international de l’agriculture au Maroc (SIAM), tenue du 20 au 28 avril à Meknès, Dari Couspate, leader national du couscous et des pâtes alimentaires, a été distinguée lors de la cérémonie de remise des Prix SIAM 2026.

Cette distinction récompense DARI pour sa participation remarquée au SIAM, ainsi que pour les efforts continus de l’entreprise en matière de qualité, d’innovation et de développement. Engagée dans la valorisation de l’industrie agroalimentaire nationale, DARI poursuit ses efforts pour promouvoir l’excellence du « Made in Morocco » et répondre aux plus hauts standards et exigences de qualité.

À l’occasion du SIAM, DARI a également présenté plusieurs de ses innovations, notamment le couscous aux 5 céréales, le couscous de maïs « Baddaz », ainsi que la nouvelle gamme de pâtes « Champions Pasta », une édition spéciale aux couleurs du Maroc rendant hommage aux champions sportifs, développée en partenariat avec la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).

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Ces innovations s’inscrivent dans la stratégie de DARI visant à valoriser son savoir-faire industriel, à diversifier son offre et à accompagner l’évolution des attentes des consommateurs à travers des produits authentiques, répondant à des standards de qualité élevés.

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