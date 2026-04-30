Le Maroc, un eldorado pour les franchises internationales ?

Porté par la stabilité du Royaume, la dynamique économique et l’effet d’attractivité du Mondial 2030, le Maroc s’impose comme une nouvelle terre d’expansion pour les franchises internationales. Entre relocalisations liées aux tensions au Moyen-Orient et ambitions africaines, le pays se positionne en hub stratégique en pleine accélération.

Le marché de la franchise au Maroc vit une véritable transformation. En l’espace de quinze ans, le secteur s’est imposé comme un pilier du commerce structuré, affichant une croissance annuelle moyenne avoisinant les 25 %. Aujourd’hui, le Royaume compte près de 745 réseaux de franchises, générant un chiffre d’affaires estimé à 20 milliards de DH. Une performance qui témoigne d’un changement profond dans les modes de consommation et d’organisation du commerce.

Dominé à plus de 80 % par des enseignes internationales, le secteur reste toutefois marqué par une montée en puissance progressive des concepts locaux, notamment dans le retail, le prêt-à-porter, la restauration ou encore les services. Cette double dynamique -internationalisation et émergence nationale – confère au marché marocain une configuration hybride, à la fois ouverte et en structuration.

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Historiquement, la franchise n’est pas un phénomène nouveau au Maroc. Dès les années 1960, des enseignes internationales faisaient leur entrée sur le marché, notamment dans la location de voitures. Mais c’est à partir des années 1990 que le rythme d’implantation s’est véritablement accéléré, porté par l’ouverture économique et l’essor des centres urbains.

Aujourd’hui, l’urbanisation rapide et le développement des grandes surfaces commerciales – à l’image des malls de Casablanca, Marrakech ou Fès – ont profondément remodelé le paysage commercial, offrant un terrain propice à l’expansion des enseignes structurées.

Un contexte géopolitique favorable

A cette dynamique interne s’ajoute un facteur exogène déterminant : la reconfiguration géopolitique du Moyen-Orient. Les tensions régionales, notamment autour de l’Iran, poussent de nombreuses enseignes basées dans les pays du Golfe à diversifier leurs implantations et à sécuriser leurs investissements.

Dans ce contexte, le Maroc apparaît comme une destination de choix. Sa stabilité politique, sa position géographique à la croisée de l’Europe et de l’Afrique, ainsi que ses perspectives économiques en font un point d’ancrage stratégique pour les franchises internationales.

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Ce mouvement de relocalisation ne relève plus de l’anticipation mais d’une réalité tangible. Depuis plusieurs mois, les demandes d’implantation se multiplient, notamment en provenance des Émirats arabes unis, du Qatar, du Koweït ou encore de l’Arabie saoudite.

Cette tendance s’inscrit dans une logique plus large de redéploiement des investissements vers des marchés jugés plus sûrs et à fort potentiel. Le Maroc, dans ce schéma, joue pleinement son rôle de plateforme régionale.

L’effet Mondial 2030, un levier d’attractivité majeur

L’organisation de la Coupe du monde 2030 constitue sans conteste un accélérateur puissant pour le secteur. Bien au-delà de l’événement sportif, c’est toute une dynamique économique qui se met en place, portée par les investissements dans les infrastructures, le tourisme et les services.

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Les enseignes internationales ne s’y trompent pas. Elles anticipent déjà une hausse significative de la demande, notamment dans la restauration, le retail, l’hôtellerie, les loisirs ou encore les services aux particuliers.

Cet effet d’entraînement est renforcé par d’autres événements d’envergure, tels que la CAN 2025 en janvier dernier ou le GITEX Africa qui a baissé son rideau cette semaine, qui contribuent à positionner le Maroc sur la carte des grandes destinations économiques et technologiques.

Mais l’impact du Mondial ne se limite pas aux grandes métropoles. Il devrait également bénéficier aux villes secondaires, où les besoins en infrastructures commerciales et en services sont en forte croissance. Des villes comme Kénitra, Meknès, Oujda, Tétouan ou encore Dakhla pourraient ainsi capter une partie significative de la prochaine vague d’implantations.

L’attractivité du Maroc repose également sur ses fondamentaux démographiques et économiques. Avec une population de plus de 37 millions d’habitants et près de 20 millions de touristes annuels, le pays offre un marché intérieur dynamique et en expansion.

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L’émergence d’une classe moyenne, combinée à une population jeune, crée une demande soutenue pour des produits et services modernes, standardisés et accessibles. Les habitudes de consommation évoluent rapidement, avec une appétence croissante pour les marques, la qualité et l’expérience client.

Le prêt-à-porter, la restauration rapide, les produits de beauté, le fitness ou encore les loisirs figurent parmi les secteurs les plus dynamiques. À cela s’ajoute le potentiel encore largement inexploité du commerce informel, qui représente une part importante du retail et offre des perspectives de structuration considérables.

Dans ce contexte, la franchise apparaît comme un modèle adapté, capable de répondre aux attentes des consommateurs tout en apportant des standards de qualité et de gestion.

Une ruée des enseignes internationales

Le constat est sans appel selon les experts : le Maroc est aujourd’hui «top of mind» pour les franchises internationales. Européennes, américaines, asiatiques ou moyen-orientales, les enseignes multiplient les projets d’implantation.

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Cette diversification des origines marque une évolution notable. Si les franchises européennes dominent historiquement le marché, de nouveaux acteurs émergent, notamment en provenance d’Asie, avec des concepts innovants dans la restauration, la technologie ou le bien-être.

Les secteurs les plus prisés restent le retail, la restauration, le fitness, les services et la distribution. Les salles de sport, en particulier, connaissent une croissance spectaculaire dans les grandes villes, portées par une demande croissante en matière de bien-être et de santé.

Parallèlement, les entrepreneurs de la diaspora jouent un rôle de plus en plus important. Forts de leur expérience à l’étranger, ils contribuent à l’introduction de nouveaux concepts et à la professionnalisation du secteur.

Si les opportunités sont nombreuses, la réussite n’est pas garantie, à en croire certains experts. Le marché marocain reste exigeant et nécessite une préparation rigoureuse. «Le Maroc n’est pas un marché de simple reproduction, mais d’adaptation. Les concepts qui échouent sont souvent ceux transposés tels quels depuis l’Europe. À l’inverse, ceux qui réussissent ont intégré une réalité essentielle : la proximité, la praticité et des prix accessibles priment sur les stratégies marketing standardisées», estime l’un d’entre eux.

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La première étape consiste à réaliser une étude de marché approfondie afin d’évaluer le potentiel du concept dans un environnement donné. Le choix du secteur, de la ville et de l’emplacement est déterminant pour assurer la rentabilité du projet.

La dimension financière est également cruciale. L’implantation d’une franchise implique des investissements importants, souvent sous-estimés par les porteurs de projets. Entre les droits d’entrée, les coûts d’aménagement, les loyers et les charges d’exploitation, les besoins en financement peuvent rapidement atteindre plusieurs millions de dirhams.

Le cadre contractuel constitue un autre point de vigilance. En l’absence de législation spécifique, le contrat de franchise joue un rôle central et doit être rédigé avec la plus grande rigueur. Les clauses relatives à l’exclusivité, à la non-concurrence ou aux obligations du franchisé doivent être soigneusement analysées.

«L’adaptation au marché reste un facteur clé de succès. Les concepts importés sans ajustement échouent souvent, tandis que ceux qui prennent en compte les spécificités culturelles et économiques locales ont davantage de chances de réussir», renchérit un autre expert.

Il faut dire que malgré ses atouts, le Maroc doit encore lever certains obstacles pour consolider son attractivité. Le cadre réglementaire, bien que flexible, souffre d’un manque de lisibilité et d’efficacité.

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Les délais administratifs, notamment au niveau des Centres régionaux d’investissement, sont régulièrement pointés du doigt. Certaines enseignes doivent patienter plusieurs mois, voire années, avant d’obtenir les autorisations nécessaires, ce qui peut freiner, voire compromettre, les projets d’investissement.

Les professionnels plaident ainsi pour une simplification des procédures, une digitalisation accrue et la mise en place d’incitations fiscales adaptées. L’amélioration du climat des affaires apparaît comme une condition essentielle pour accompagner la croissance du secteur.

L’émergence des franchises marocaines

Au-delà de l’attraction des enseignes internationales, le Maroc nourrit des ambitions fortes pour ses propres marques. L’objectif affiché est de faire émerger au moins 100 franchises marocaines d’ici 2030.

Cette stratégie vise à renforcer la compétitivité des entreprises nationales et à favoriser leur expansion à l’international, notamment en Afrique et au Moyen-Orient. Plusieurs enseignes marocaines commencent déjà à se positionner sur ces marchés, portées par leur connaissance des contextes locaux et leur capacité d’adaptation.

La franchise apparaît ainsi comme un levier de développement économique, de création d’emplois et de transfert de savoir-faire. Elle permet également de structurer des filières entières et de professionnaliser les acteurs.