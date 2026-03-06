One Retail fait l’acquisition de l’enseigne marocaine Dahab Coffee

One Retail, filiale de H&S Group, annonce l’acquisition de 100% des actions et des droits de vote des sociétés Be Cafetal et Dahab Industrie, opérant sous la marque Dahab, dans le cadre du renforcement de son pôle Restauration & Coffee Shops de l’ambition de structurer des enseignes marocaines à fort potentiel de croissance.

Dahab est une enseigne marocaine de coffee shops reconnues du grand public, disposant d’un réseau national de 104 points de vente et adossée à un dispositif intégré d’approvisionnement et de transformation de café.

À noter que l’opération demeure soumise à la réalisation de conditions suspensives, notamment l’obtention de l’autorisation du Conseil de la Concurrence.

Dahab, une marque nationale solidement implantée

Fondée en 2011 à Tétouan, Dahab s’est progressivement imposée comme une marque marocaine accessible et conviviale, largement adoptée par les consommateurs. L’enseigne figure aujourd’hui parmi les acteurs de référence du marché du café au Maroc, grâce à une proposition de valeur alliant qualité, compétitivité des prix et proximité.

Au-delà de son réseau de points de vente couvrant l’ensemble du territoire national, Dahab développe également un canal CHR dédié aux professionnels. La marque s’appuie par ailleurs sur une plateforme intégrée basée à Tétouan, couvrant l’importation, la torréfaction et la distribution du café, lui permettant de maîtriser l’ensemble de sa chaîne de valeur et de soutenir durablement la performance de son réseau.

Accélération du développement du pôle Restauration & Coffee Shops

À travers cette acquisition, One Retail ambitionne d’accompagner Dahab dans une nouvelle phase de croissance structurée, en mobilisant ses expertises en développement de réseaux, en excellence opérationnelle et en pilotage de marques retail.

Les principaux leviers de création de valeur porteront notamment sur : l’accélération du déploiement national du réseau ; le renforcement des capacités opérationnelles et logistiques ; l’optimisation des formats d’exploitation et de la performance des points de vente et l’amélioration continue de l’expérience client.

L’intégration de Dahab permettra également de générer des synergies avec les autres enseignes du portefeuille de One Retail, en particulier Venezia Ice, renforçant ainsi la cohérence et la profondeur du pôle Restauration & Coffee Shops.

Saad Builler, Directeur Général de Dahab, a déclaré : « Ce rapprochement marque une nouvelle étape dans le développement de Dahab. L’adossement à One Retail et, plus largement, à H&S Group, nous permettra d’accélérer l’expansion du réseau et de renforcer notre organisation, tout en préservant l’ADN de la marque et ses fondamentaux. »

Moncef Belkhayat, Président-Directeur Général de H&S Group, ajoute : « L’acquisition de Dahab s’inscrit dans notre volonté de structurer un pôle Restauration & Coffee Shops solide et cohérent. Dahab est une marque marocaine populaire, dotée d’un savoir-faire reconnu et d’un maillage territorial étendu. Notre ambition est d’accompagner son développement tout en préservant sa proximité avec les consommateurs et les valeurs qui ont fait son succès. »

Une opération alignée avec la stratégie de build-up du Groupe

Cette opération s’inscrit pleinement dans la stratégie de build-up menée par One Retail, visant à constituer un portefeuille d’enseignes leaders sur des segments porteurs du retail au Maroc.

Dans un contexte de transformation des habitudes de consommation et de structuration progressive du marché du café, l’intégration d’une marque nationale disposant d’un réseau étendu et d’une plateforme intégrée constitue un levier stratégique majeur pour renforcer l’écosystème retail du Groupe et bâtir un avantage compétitif durable.

Dans le cadre de cette acquisition, l’équipe de management de Dahab demeure inchangée, avec Saad Builler en qualité de Directeur général, accompagné de Brahim Asuik, Directeur du développement commercial et des coffee shops, ainsi que de Lahoucine Agnaou, Directeur de la qualité.

Renforcement du capital et de la gouvernance de One Retail

Parallèlement à cette opération de croissance externe, One Retail franchit une nouvelle étape dans sa structuration avec l’entrée de Badr Kanouni à son capital et à sa gouvernance, au niveau de la holding. Diplômé en finance de l’ISCAE, Badr Kanouni débute sa carrière dans le secteur

privé où il a notamment dirigé une multinationale industrielle avant d’occuper, pendant plus de douze ans, les fonctions de président du directoire du Groupe Al Omrane, où il a piloté de grands programmes structurants à l’échelle nationale. Il poursuit ensuite son parcours dans le secteur industriel et siège aujourd’hui au sein de plusieurs conseils d’administration. Son expertise reconnue en gouvernance, structuration financière et développement stratégique constitue un atout majeur pour accompagner l’expansion de One Retail.

Badr Kanouni rejoint ainsi Majid Benjelloun, Ali et Omar Benabdallah en tant que Vice-Président du pôle One Retail, dirigé par Hicham Kitane, CEO. « L’arrivée de Badr Kanouni renforce notre gouvernance et notre capacité d’exécution. Notre ambition est claire : bâtir un groupe retail intégré, agile et performant, capable d’atteindre un milliard de dirhams de chiffre d’affaires à l’horizon 2026 », conclut Moncef Belkhayat, Président du pôle One Retail. De son côté, Badr Kanouni déclare : « Je suis heureux de rejoindre One Retail à un moment clé de son développement. La structuration multi-métiers du Groupe, alliée à une vision ambitieuse et à une gouvernance solide, offre un socle robuste pour bâtir un acteur retail de référence. »

Objectifs à horizon 2026

À l’horizon 2026, One Retail ambitionne de compter: 300 points de vente opérationnels, 1.000 collaborateurs et 1 milliard de dirhams de chiffre d’affaires.

Lors de cette transaction, les cédants ont été accompagnés par Amine Omary, associé de Fidunion Maroc en qualité de conseil financier et par Me Hatim al Khatib sur la partie juridique. One Retail a été conseillé par Deloitte Financial Advisory pour les aspects comptables, Filali Kadiri & Associés pour le volet juridique et Hdid & Associés pour le volet fiscal.