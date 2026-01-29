H&S Group lance BeautyForYou.ma

Alertes
H&S Group, à travers son pôle ONE RETAIL, annonce le lancement officiel de BeautyForYou.ma, une nouvelle plateforme e-commerce entièrement dédiée à l’univers de la beauté. Cette initiative marque une étape structurante dans le développement du pôle Retail & Beauty du groupe.

BeautyForYou.ma a été conçue avec une ambition claire: offrir aux consommateurs une sélection rigoureuse de marques de beauté authentiques, accessibles en un clic, à travers une expérience digitale fluide, moderne et orientée usage. Cette plateforme s’adresse à une clientèle exigeante, en quête de produits de qualité, de nouveautés et de confiance dans l’origine des marques proposées avec une promesse de livraison en 24h sur casa rabat et 48h sur les autres villes du Maroc.

À l’occasion de son lancement, BeautyForYou.ma propose une offre de -20 % sur l’ensemble du site, une exclusivité en avant-première avec la disponibilité du dernier lancement L’Oréal – Skin Ink, accessible dès le démarrage de la plateforme.

Avec BeautyForYou.ma, le groupe H&S renforce sa stratégie omnicanale et poursuit la construction d’un écosystème Retail intégré, combinant proximité, expertise métier et innovation digitale. Cette nouvelle plateforme a vocation à devenir un acteur de référence de la beauté en ligne au Maroc, en capitalisant sur une sélection maîtrisée, une expérience client qualitative et une relation durable avec les marques partenaires.

BeautyForYou.ma est accessible dès aujourd’hui sur www.beautyforyou.ma avec déjà une belle sélection de 2500 références de marques partenaires et bien d’autres arrivent très bientôt.

