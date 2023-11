Le Centre Esthécare s’allie à Christophe Nicolas Biot

Pour la première fois au Maroc, la figure parisienne emblématique de l’industrie de la beauté Christophe Nicolas Biot s’allie au Centre Esthécare, la référence dans l’art du soin et de la beauté au Maroc. Une alliance sous le signe de l’excellence esthétique et du raffinement capillaire.

Véritable visionnaire de la coiffure, Christophe Nicolas Biot, a partagé avec les invités du Centre Esthécare Casablanca, il y a quelques jours, sa vision novatrice et ses perspectives inspirantes dans un échange privilégié. Un moment d’exception où se sont mêlées expertise, élégance et créativité marquant ainsi l’union de deux univers d’excellence.

Une occasion aussi de présenter la gamme de produits de Christophe Nicolas Biot exposée au centre Esthécare. A cet effet, Ilham Foukala, co-fondatrice du centre s’est déclarée ravie de cette alliance qui va en adéquation avec le positionnement du centre en tant que centre expert Biologique. Pour sa part, Christophe Nicolas Biot a expliqué que « le Maroc est le premier pays qui accueille aujourd’hui, hormis la France, les produits de sa ligne ». Des produits qu’il a élaborés avec passion.

Coiffeur, coloriste et expert végétal mondialement connu, Christophe Nicolas Biot exerce son métier avec passion. Il a obtenu la reconnaissance du milieu professionnel de la coiffure et de ses clients par son travail et sa créativité. A titre d’information, Biot crée des shows coiffure qu’il présente aux quatre coins du monde. C’est aussi l’un des plus éminents experts mondiaux de la coloration végétale. C’est son ADN depuis ses débuts. L’expert a aussi développé, ces dernières années, un protocole de coloration et de soins unique afin de répondre aux clients et clientes les plus exigeants en termes de santé et d’environnement. Sa démarche s’inscrit dans une relation durable pour le corps et la planète.

Il est d’ailleurs considéré comme un visionnaire de la coiffure. Toujours en avance d’une tendance et à l’écoute de ses clients, il devient le traducteur de leurs envies et de leurs besoins, tant dans le style que dans les produits capillaires et cosmétiques qu’il propose aujourd’hui.

Un parcours riche en couleurs

A l’image de sa palette de couleurs naturelles pour cheveux, le parcours de Christophe Nicolas Biot est aussi riche en couleurs. Ainsi, peu après l’ouverture de sa Maison de Coiffure à Paris 6ème en 2010, il crée le Bar à chignons Minute. Ce concept innovant a immédiatement remporté un immense succès. En 2012, Christophe Nicolas Biot lance ses premiers produits capillaires, toujours en vente aujourd’hui : la poudre de shampoing, le masque détox et le sérum éclat.

Il lance ensuite fin 2013 le Bar des Coloristes un concept totalement inédit, à mi-chemin entre la coloration vendue en grande distribution, sans aucun conseil professionnel, et la prestation en salon de coiffure. Il permet d’acheter et de réaliser soi-même, à domicile, une coloration professionnelle sur mesure, le coût du service en moins.

En 2014, il crée des produits capillaires et accessoires indispensables à la réalisation de chignons ou d’attaches dignes d’un professionnel. Une ligne de quatre peignes, de bijoux de cheveux, une laque et un shampoing sec pour prolonger l’expérience du Bar à Chignon Minute. En 2015 Christophe Nicolas Biot annonce l’ouverture d’un “Salon Detox” au cœur de la Maison de coiffure. Un complément inédit et une vraie continuité dans la philosophie de ce grand professionnel.

S’ensuit, la naissance de l’Atelier Biot en octobre 2016. Un lieu unique entièrement dédié au soin naturel du cheveu et à la coloration végétale. En septembre 2017, Christophe Nicolas Biot ouvre la Maison de Coiffure de Mulhouse en plein cœur de sa ville natale. Fin 2018, il agrandit l’espace en ouvrant un Studio Beauté au rez-de-chaussée. En septembre 2018, la Maison de Coiffure Paris 6 rouvre ses portes après un mois de travaux. Une touche de modernité et de confort supplémentaire pour cet espace au charme intemporel. Début 2019, Christophe Nicolas Biot ouvre sa cabine de coiffure individuelle et sur mesure au sein du Spa Akasha de l’Hôtel Lutétia à Paris. Courant 2019, il ouvre une nouvelle Maison de Coiffure au cœur du Village Royal à Paris 8 et lance le concept de la coupe à sec minute.

En 2020, Christophe Nicolas Biot ouvre deux nouvelles Maisons de Coiffure, à Val d’Isère et à Saint Tropez. Parallèlement, il innove en créant Rep’Hair Color, le concept de la réparation de couleur. Durant le confinement il invente “Ma Visio Color”, le premier service de diagnostic couleur en visio conférence en intégrant la livraison des produits à domicile.

En septembre de la même année, il lance la ligne naturelle mixte Mon Protocole pour le soin des cheveux et du cuir chevelu. Cette ligne capillaire se caractérise par une fabrication artisanale, 100 % naturelle et issue de la culture biologique. À base d’huiles essentielles, cette ligne est fabriquée à la main, en Charente. À plus de 160 mètres de profondeur, l’eau de source qui la compose a été protégée et a pu acquérir pureté et légèreté grâce à une filtration naturelle depuis plus de 20 000 ans, garantie sans nitrate. Mon Protocole est une ligne éco-responsable, garantie sans conservateur, sans sulfate, sans parabène et sans silicone qui prend soin du corps mais aussi de l’environnement. Elle est présentée dans un flacon, en verre ambré, à pompe afin de respecter la pureté des actifs, telle une ligne d’apothicaire.

En 2021, Le Bon Marché Rive Gauche référence Les produits de la gamme Mon Protocole. De son côté, Christophe Nicolas Biot lance les produits de la gamme HOM’ qui accompagnent l’ouverture du premier salon barbier végétal à Paris. Le Four Seasons Megève référence les produits de la marque Christophe Nicolas Biot Paris.

Toujours à l’écoute des femmes mais aussi des hommes, Christophe Nicolas Biot lance sa ligne mixte de cosmétiques Mon Protocole Visage et Corps conçue de façon artisanale, 100 % naturelle et éco-responsable en 2022. En février, les 10 références de la gamme “by Biot” intègreront le Hair Room du Printemps Haussmann.

En 2023, sa cabine au Lutetia se transforme en Cabine privée dédiée aux soins du cheveu, tandis qu’à Mulhouse, La Maison de Coiffure s’agrandit avec une cabine VIP coiffure et deux nouvelles cabines réservées à la beauté du visage et du corps.

Il devient ambassadeur de la marque d’accessoires capillaires haut de gamme Ellen Wille et développe un concept autour de la perruque pour démocratiser le service. La gamme by Biot s’enrichit d’un nouveau produit, le Shampoing Protecteur et Réparateur dédié aux cheveux abîmés. Son nom se fait de plus en plus connaitre hors de nos frontières et en fin d’année, il donne son premier show en Chine et exporte ses lignes de cosmétiques vers le Maroc, plus précisément au Centre Esthécare.