Renault 5 E-Tech: une citadine vraiment électrisante

Avec la Renault 5 E-Tech, la marque au losange a ravivé avec maestria l’héritage de la fameuse Renault 5 des années 70. Il faut dire, que cette nouvelle version séduit autant par son style rétro-futuriste que par ses performances techniques. Nous avons pris son volant.

Icône incontournable des années 70, la Renault 5 a marqué les esprits par son design original, sa grande polyvalence et son prix attractif. Désormais, elle renaît de ses cendres sous une version beaucoup plus moderne et électrique, baptisée Renault 5 E-Tech. Une nouvelle génération qui ne passe pas inaperçue et qui suscite une véritable curiosité. Lors des récents essais presse organisés à Nice et dans ses environs par la firme au losange, de nombreux passants ont manifesté leur intérêt pour ce modèle, que ce soit par un commentaire enthousiaste ou un simple pouce levé.

Sa carrosserie élégante, qui reprend habilement les codes stylistiques de son illustre aînée, fait clairement son effet. Ajoutez-y des couleurs de carrosserie vives, elles aussi bien dans l’air du temps. À noter sur le capot, le voyant lumineux en forme de 5 qui permet de savoir d’un coup d’œil le niveau de charge du véhicule depuis l’extérieur. Original ! Avec ses 3,92 mètres de long, cette nouvelle 5 E-Tech est à classer dans la catégorie citadine petit format, un peu plus grande qu’une Twingo, mais plus courte qu’une Clio V.

À bord, cette nouvelle Renault 5 conserve ce bel équilibre entre modernité et nostalgie, particulièrement dans sa version haut de gamme «Iconic», celle que nous avons essayée. Les sièges dits «pétales» (qui rappellent ceux de la Renault 5 Turbo des années 80), le textile composé à 100 % de matières recyclées (dont le textile «jean» avec double surpiqûres grises) jouent admirablement la carte vintage.

À l’arrière, l’espace aux jambes nous a semblé un peu juste pour les grandes tailles, notamment pour ceux mesurant plus de 1,80 m. Avec un volume de 326 litres, le coffre propose un espace de chargement correct. À noter, que les câbles de charge trouvent facilement place dans un compartiment aménagé sous le plancher. Le conducteur dispose d’un combiné d’écrans de 10,1 pouces, intégrant compteurs numériques et écran tactile. Les deux sont entourés d’un cerclage en plastique couleur métal, ce qui donne une apparence de smartphone XXL et haut de gamme à l’ensemble.

Grâce au système multimédia «OpenR link», on peut connecter son smartphone via un câble USB ou en mode sans fil pour accéder à ses applications préférées, sa musique, ses messages et ses itinéraires. À noter, que la R5 E-Tech est la première Renault à intégrer l’assistant vocal « Reno », basé sur ChatGPT 3.5, qui permet de contrôler diverses fonctionnalités du véhicule avec sa seule voix.

Réel plaisir de conduite

Proposée avec une batterie 52 kWh, notre version d’essai promet 410 km d’autonomie (cycle WLTP). Disposant sous son capot d’un bloc électrique de 150 chevaux et 245 Nm de couple, la R5 E-Tech, qui accuse sur la balance 1 449 kg, distille au démarrage une accélération vraiment plaisante. De quoi abattre le 0 à 100 km en environ 8 secondes. Mais c’est surtout son agilité qui étonne, notamment sur les parcours au profil sinueux, où cette citadine se montre agile et confortable.

En milieu urbain, son format compact constitue un véritable atout, lui permettant de se faufiler avec aisance dans les rues étroites et les embouteillages. La direction, particulièrement directe, ajoute à cette impression de maniabilité, rendant chaque déplacement fluide et instinctif, sans compter un rayon de braquage permettant au conducteur de manœuvrer très facilement.

Sur autoroute, la Renault 5 E-Tech se distingue par sa stabilité rassurante et son confort de conduite remarquable, même sur de longues distances. Ses freins, soigneusement calibrés, assurent une progressivité exemplaire, permettant un dosage précis et renforçant ainsi la confiance au volant.

En résumé, ces chiffres montrent que l’engin est une citadine électrique performante, avec une bonne autonomie, une puissance adéquate et une franche capacité d’accélération. Ce qui en fait un choix attractif pour les conducteurs recherchant à la fois une conduite plaisante et efficace.

En matière de recharge, la 5 E-Tech offre jusqu’à 11 kW en courant alternatif, permettant une charge complète en 4 heures et demie, et jusqu’à 100 kW en courant continu, avec une recharge de 15 à 80 % en seulement 30 minutes. Agile en milieu urbain, dynamique sur les routes de campagne et confortable sur autoroute, cette citadine électrique se révèle également particulièrement plaisante à conduire.

Toujours est-il qu’avec ce modèle, Renault vise une clientèle aisée, qui a les moyens d’investir un supplément pour une voiture à la fois tendance et orientée vers le plaisir de conduite. Faut-il souligner que la Renault 5 E-Tech est proposée en deux finitions, à savoir Techno (environ 33 490 euros), et Iconic (tarifée à 35 490 euros). Une citadine électrique dont l’arrivée dans le Royaume est déjà programmée à moyen terme.