Coupe du Monde 2030 : le Maroc, un acteur incontournable sur la scène mondiale [Rapport FIFA]

La FIFA vient de publier un rapport relatif aux principales conclusions de la candidature conjointe du Maroc, du Portugal et de l’Espagne pour la Coupe du monde 2030 de football. Objectif de cette étude : dévoiler comment la candidature des trois pays a répondu aux exigences du tournoi afin de garantir les meilleures conditions d’accueil et renforcer le statut unique de la Coupe du monde de football en tant que plus grande compétition sportive de la planète.

Le rapport souligne que la candidature maroco-ibérique vise à inspirer et unir à travers la passion pour le football, en écho au slogan de la FIFA : «Le football unit le monde». Avec des infrastructures de haute qualité réparties dans 17 villes et des projets en cours, notamment au Maroc en vue de la CAN 2025, cette candidature se distingue par sa solidité technique, sa compacité géographique et ses solides prévisions économiques, précise la haute instance mondiale du football. Elle indique également que le soutien des gouvernements des trois pays renforce son sérieux, et précise travailler à garantir une édition mémorable pour marquer le centenaire du tournoi et laisser un héritage durable.

Comme le stipule aussi ce rapport, le Conseil de la FIFA a décidé à l’unanimité d’organiser une cérémonie de célébration du centenaire dans la capitale du pays ayant accueilli la toute première édition de la compétition, à savoir Montevideo, en Uruguay. En outre, trois rencontres de la Coupe du Monde 2030 auront lieu en Uruguay, en Argentine et au Paraguay. A noter que la candidature conjointe du Maroc, du Portugal et de l’Espagne pour la Coupe du Monde de la FIFA 2030 a obtenu une note moyenne de 4,2 sur 5, tandis que celle de l’Argentine, du Paraguay et de l’Uruguay pour la célébration du centenaire a reçu une note moyenne de 3,6 sur 5. Les deux candidatures ont dépassé les exigences minimales et seront soumises au Conseil de la FIFA, qui décidera des hôtes de la Coupe du Monde 2030 et de la Célébration du Centenaire.

Découvrez, ci-après, l’intégralité de l’étude d’évaluation des candidatures pour la Coupe du Monde de la FIFA 2030 à travers ce lien.