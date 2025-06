Salma Ammor à la tête de la nouvelle filiale marocaine de la startup égyptienne d’e-commerce Taager

La startup égyptienne Taager, spécialisée dans le commerce électronique social, poursuit son expansion dans la région MENA avec l’ouverture de sa filiale au Maroc. Pour diriger ses opérations dans le Royaume, elle a nommé Salma Ammor, figure montante du e-commerce, au poste de Country Manager.

C’est à Salma Ammor que Taager confie le soin de piloter sa nouvelle implantation au Maroc. Nommée Country Manager récemment, elle aura pour mission de déployer la plateforme au niveau national, de structurer un réseau local de vendeurs en ligne et de consolider un écosystème numérique propice à l’inclusion des petits commerçants dans le marché du e-commerce.

Depuis Casablanca, elle mènera la stratégie de croissance de Taager Maroc, avec un double objectif : élargir l’offre produit et soutenir les revendeurs marocains, souvent sous-représentés dans les circuits traditionnels du commerce électronique.

Avant d’intégrer Taager, Salma Ammor a cofondé en 2019 la startup GOAcommerce, un acteur majeur du e-commerce B2B2C dans la région MENA et en Afrique. Pendant plus de six ans, elle a dirigé cette entreprise depuis la région parisienne, en accompagnant des marques dans la gestion de leurs ventes en ligne, de la logistique à la stratégie marketing. GOAcommerce s’est distinguée par une croissance rapide, couronnée en 2021 par une levée de fonds de 3 millions de DH dans le cadre du programme 212Founders de CDG Invest.

Elle a également occupé des postes de direction chez plusieurs leaders du secteur, notamment en tant que Head of Sales and Business Development chez iziwork en 2018, et auparavant Head of Category Manager chez Jumia, où elle a structuré l’offre produit pour la marketplace panafricaine. En 2013, elle s’était illustrée à l’international comme Head of Marketplace au sein du groupe ZALORA en Malaisie.

Son parcours est également renforcé par une solide formation académique : licence en mathématiques à l’Université Paris Dauphine – PSL, suivie d’un Master of Science en Corporate Finance à l’EDHEC Business School. Une combinaison de compétences techniques et financières qui a nourri sa capacité à anticiper les transformations du commerce digital.

Taager, la startup qui veut redéfinir le commerce social dans la région MENA

Fondée en 2019 au Caire par Abdelrahman Sherief, Ahmed Ismail, Ismail Omar et Mohamed Elhorishy, Taager a rapidement trouvé sa place dans l’univers du e-commerce en proposant une approche centrée sur le commerce social. La plateforme met à disposition des revendeurs une offre complète : place de marché en ligne, gestion logistique (stockage, livraison), outils d’analyse et pricing intelligents. Une solution clé en main, pensée pour permettre à tout entrepreneur, sans expertise technique, de se lancer dans la vente en ligne sans capital initial.

Déjà présente en Égypte, aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et en Irak, la jeune pousse franchit un nouveau cap avec son implantation au Maroc. Elle capitalise sur une levée de fonds de 6,75 millions de dollars, obtenue en février dernier, destinée à accélérer son expansion régionale, renforcer ses équipes et perfectionner ses algorithmes de recommandation et d’optimisation.

Téléchargée plus de 100 000 fois sur Android, la plateforme s’appuie sur l’intelligence artificielle et la science des données pour offrir un processus simplifié et transparent, permettant aux vendeurs de se concentrer sur leur cœur de métier pendant que Taager gère l’opérationnel.

Un marché marocain à fort potentiel

Le Maroc représente un terrain stratégique pour la startup égyptienne. En pleine transformation digitale, le Royaume connaît une croissance continue du commerce en ligne, notamment depuis la pandémie, avec une forte demande dans les secteurs des biens de consommation, de l’entretien et de l’électroménager.

Avec Salma Ammor aux commandes, Taager compte structurer une offre locale adaptée et favoriser l’émergence d’une nouvelle génération de micro-entrepreneurs digitaux.